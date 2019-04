Vila Praia de Áncora transfórmase nun belo xardín de flores

De 30 de abril a 5 de maio, Vila Praia de Áncora vai transformarse nun belo xardín de flores, coa promoción de máis un Vila Praia en Flor.

Exposicións, mercado da flor e das coletividades, feira de artesanía, desfile colorado e un programa de animación vasto e atractivo con destaque para as actuacións de Mónica Sintra o martes, 30 de abril, e Zé Zé Fernandes, o sábado, 4 de maio, son algunhas das propostas irrecusáveis desta edición. Para alén da animación, tamén a gastronomia ‘Os sabores do mar e da primavera’ e o concurso “Xanelas, Varandas e Montras Florecidas” dan vida ao programa.

Cunha fasquia cada vez máis elevada, a organización cre que esta edición supere as expetativas, nomeadamente ao nivel de visitantes. Na verdade, ao longo dos seis días, son moitas as actividades que van decorrer neste gran xardín en que se vai transformar Vila Praia de #Ancora. Na praza da República van estar patentes as exposicións ‘A nosa Praia é un xardín’, dos Xardíns de Infancia, escolas do ensino básico e IPSS’s do Concello e “As Maias ‘Contra o Mao ollado’”. A praza aínda vai ser decorada co ‘Mercado da Flor’, onde serán vendidas plantas, flores e produtos asociados. No Parque Dr. Luís Ramos Pereira estará instalado ‘O parque encantado’, unha pista infantil gratuíta para os máis novos.