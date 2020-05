A Guarda conmemora as Letras Galegas cun tendal de Poemas

Achégase a conmemoración das Letras Galegas e para celebralo nesta ocasión a Concellería de Cultura propón unha iniciativa na que pretende que toda a veciñanza comparta e divulgue os versos e poemas escritos na nosa lingua.

A proposta “Tendal de Poemas” empraza ós veciños da Guarda, especialmente ás familias con nenos, a que escollan un poema en lingua galega e o escriban sobre un lenzo de tea, acompañando dunha bonita decoración ó gusto. O material a utilizar pode ser unha prenda de roupa vella (camiseta) ou anaco de tea (saba, mantel…) ó que lle demos forma de prenda de roupa. Tamén se poden conseguir siluetas xa listas para decorar nas librerías da vila: Cervantes, Ler ou Ideas.

Os traballos poderán ser colocados polos participantes no tendal que se disporá na contorna do Auditorio de San Benito a partir do xoves 14 de maio, ou se pode contactar coa concellería de cultura a través de cultura@aguarda.es e o colocaría o persoal municipal. Os traballos permanecerán ata final de mes, se a climatoloxía o permite.

Podes ampliar a información nas Bases ou contactar con cultura@aguarda.es ou no teléfono 98661000 ext.5 para calquera dúbida.