A Guarda acolle unha nova edición da Feira de Emprego «Ecoimaxín»

Os días 24, 25 e 26 de outubro a Casa dos Alonso da Guarda acolle a Feira de Emprego «Ecoimaxín», que este ano contará con charlas e conferencias de especialistas do sector, que falarán sobre todas as novidades e as súas experiencias no mundo empresarial, amosando a todos os asistentes informacións relevantes para a posta en marcha de proxectos empresariais.

O programa da Feira do Emprego e Formación «Ecoimaxín» terá inicio na xornada do xoves 24 ás 9:30h, cun acto inaugural no que se contará coa asistencia do Alcalde da Guarda, Antonio Lomba; a concelleira de Formación, Fátima Rodríguez e demais convidados.

Nas xornadas do xoves 24 e do venres 25 terán lugar dúas píldoras formativas a cargo de Sandra Fernández Prado, Consultora e Auditora interna en sistemas integrados de xestión sobre «Novos perfís profesionais demandados polas empresas sostibles» e a cargo de Sandra Touza, Xerente de «Ponle cara al turismo» sobre «Turismo Sostible, impacto no desenvolvemento local», ámbolos dous días en horario de 10:00h a 12:00h.

O xoves 24 entre as 12:30h e as 14:00h realizarase unha ponencia aberta a todo o público sobre a Responsabilidade Social nunha gran empresa.

O venres 25 entre as 12:30h e as 14:00h realizarase unha ponencia aberta a todo o público sobre a Sustentabilidade.

Para pechar esta edición da Feira do Emprego e Formación, a xornada do sábado día 26 de outubro estará adicada a unha Feira de Empresas, que terá lugar de 10:00h a 14:00h e na que se presentará o portal de Emprego da Guarda e de 12:00- 13:00 horas presentaranse empresas eco da contorna.

Esta é a terceira edición da Feira do Emprego e Formación da Guarda, o primeiro ano estivo enfocada no emprendemento a nivel local, a segunda edición na tecnoloxía como motor xerador de emprego e esta edición na sustentabilidade.

A Feira do Emprego e Formación chega un ano máis á Guarda para desenvolver unha ampla programación de actividades ao longo de 3 días, un evento dirixido a estimular o talento e crear cultura emprendedora na comarca do Baixo Miño, baixo o concepto de sustentabilidade como elemento dinamizador socioeconómico e xerador de oportunidades de emprego. Os participantes terán a oportunidade de asistir a obradoiros formativos en contacto directo con empresas sustentables.

Esta Feira do Emprego e Formación aspira a converterse nunha cita obrigada para todas aquelas persoas interesadas en coñecer máis sobre as novas tecnoloxías, a formación continua e emprego, novas vías de negocio, entre outras novidades do sector empresarial.

Máis información e inscricións na OMIX da Guarda, no teléfono 986 61 0000 ext.7 ou no enderezo electrónico informacion@aguarda.es

PROGRAMA ECOIMAXÍN – CONCELLO DA GUARDA

XOVES 24 OUTUBRO

9:30h Presentación e apertura das xornadas

10:00h-12:00h Píldoras formativas:

Novos perfís profesionais demandados polas empresas sostibles, a cargo de Sandra Fernández Prado, Consultora e Auditora interna en sistemas integrados de xestión (calidade, medio ambiente, prevención riscos laborais e responsabilidade social empresarial) .

Turismo Sostible, impacto no desenvolvemento local, a cargo de Sandra Touza, Xerente de «Ponle cara al turismo» (consultoría, plans estratéxicos, dinamización territorial, promoción turística e formación en turismo creativo, comunitario e industrial).

12:00-12:30 Descanso

12:30-14:00 charlas/ponencias abertas ao público

Responsabilidade Social nunha gran empresa, a cargo de Teiga TMI (Servizos Electromecánicos Industriais).

VENRES 25 OUTUBRO

10:00h-12:00h Píldoras formativas:

Novos perfís profesionais demandados polas empresas sostibles, a cargo de Sandra Fernández Prado, Consultora e Auditora interna en sistemas integrados de xestión (calidade, medio ambiente, prevención riscos laborais e responsabilidade social empresarial).

Turismo Sostible, impacto no desenvolvemento local, a cargo de Sandra Touza, Xerente de «Ponle cara al turismo» (consultoría, plans estratéxicos, dinamización territorial, promoción turística e formación en turismo creativo, comunitario e industrial).

12:00-12:30 Descanso

12:30-14:00 charlas/ponencias abertas ao público

Sustentabilidade

SÁBADO 26 DE OUTUBRO

10:00h-14:00h Feira de Empresas

Presentación do portal de Emprego da Guarda a cargo dos responsables municipais do programa

12:00- 13:00 horas presentación empresas eco da contorna: Albergue O Peirao, Proxecto Xe-Mente, O Eixido dos Tendeiros, Biosenza e máis por confirmar.