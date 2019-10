A Agrupación Musical de Vincios e o Coro Galego Cantares do Brión presentan este domingo “Unha banda con raís”

O acto inclúese no marco da celebración do 40 aniversario da Escola de Música de Vincios

Este domingo 6 de outubro ás 18:00h na praza da Paradela en Gondomar, as formacións da parroquia de Vincios A.M de Vincios e Coro Galego Cantares do Brión darán un concerto no que se estrea o espectáculo “Unha banda con raís”.