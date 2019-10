Nigrán abre este sábado o mes do teatro con “As fillas Bravas” da aclamada compañía Chévere

A compañía galega, Premio Nacional de Teatro 2014, representará esta peza na que tres mulleres cuestiona a rixidez dos xéneros, reivindican o traballo feminino silenciado e critican os valores machistas de moitas cancións románticas

O Concello de Nigrán abre o seu xa tradicional ‘Mes do Teatro’ este sábado 5 de outubro ás 20:00 horas no Auditorio Municipal coa actuación estelar do grupo ‘Chévere’, compañía de referencia a nivel galego e tamén español que representará ‘As fillas Bravas’. O Concello programa outras cinco actuacións de grupos de teatro afeccionado da comarca os restantes sábados de outubro e ata o 16 de novembro, todas elas con entrada de balde e ata completar aforo (incluído Chévere, que tamén é gratis).

A compañía Chévere ten un currículum destacado de máis de 30 anos de experiencia enriba dos escenarios. No 2014 gañou o Premio Nacional de Teatro. A obra “As fillas bravas” conta a historia de tres mulleres que tocan e cantan o que lles peta como antes fixeron a súa nai e a nai da súa nai, porque todas son fillas do vento, mulleres de andar a pé do toxo, orgullosas de vir de tras da silveira, cantoras dunha estirpe de voces furtivas que berran entre raposos. Con esta peza Chévere segue a explorar as posibilidades dun teatro con perspectiva de xénero, dando continuidade a traballos que cuestionaron a rixidez dos xéneros (Testosterona), que reivindicaron as voces silenciadas dunha forza de traballo feminina que segue levantando imperios económicos na era da globalización (Citizen), que promoveron unha lectura crítica dos valores machistas que transmiten as cancións románticas (I’ll be watching you). Nesa liña de traballo, “As Fillas Bravas” veñen para reafirmar modelos empoderados de muller, vencellados a expresións culturais tradicionais que agochan berros emancipatorios e cantos de rebeldía insospeitados.

“As Fillas Bravas” é tamén un traballo de investigación sobre a sexualidade, as relacións de xénero e os roles da muller na sociedade tradicional que aparecen reflexados nas coplas do cancioneiro popular galego, para o que se fixo un traballo de procura, escolma e adaptación de textos de transmisión oral publicados desde a segunda metade do século XIX.

A seguinte actuación será o 12 de outubro co grupo Rosalía de Castro de A Salgueria coa obra “La zapatera prodigiosa”, de García Lorca; o 19 de octubre o grupo Porta aberta de Vigo con “Estraños hábitos”, de Hugo Daniel Marcos; o 26 de octubre Teatro Castro Barreiro de Salceda de Caselas con “Os tres grandes sinvergoñas”; o 9 de novembro por confirmar aínda; e o 16 de novembro grupo Expresión Teatro de Mourente con “Convivir”.