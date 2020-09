A Gala da Vela Galega proclamou a Nicolás Rodríguez e Patricia Suárez como os mellores regatistas de 2019 en clases olímpicas

Clubs de toda Galicia, desde A Coruña a Baiona pasando polo interior (Club Náutico de Castrelo de Miño), regatistas de todas as rías, campións do mundo, de Europa, futuros olímpicos… a de onte foi a súa noite

A Gala da Vela Galega 2020, patrocinada nesta oportunidade polo Concello de Vigo, cumpriu este sábado co obxectivo marcado, reunir aos seus elixidos, gozar de setenta minutos de aplausos como antes da pandemia, pero nesta oportunidade con distancia interpersoal nas bancadas do Pavillón Central de As Travesas, máscaras e sen entregas directas de premio. Daba igual. Non foron todos os que son, porque houbo lóxicas ausencias -a climatoloxía non axudou e había varias competicións nas costas galegas, algunhas delas na propia Ría de Vigo cos J70 e J80-, pero eran todos os que estiveron. E foron moitos.

Acudiron ao Central tres dos catro grandes protagonistas da vela lixeira galega do futuro, os 420 Martín Wizner, do Real Club Náutico de Vigo e que xa acabou a súa etapa nese barco, e Jacobo García e Toni Ripoll, novos campións de España fai escasas datas coa grímpola do Real Club Náutico de Sanxenxo. Estes, como mención especial pola súa traxectoria en 2019 e a súa prata europea júnior. Aquel porque o gañou todo. O seu tripulante, Pedro Ameneiro, atópase en Baleares por estudos, e foi outro dos catro mosqueteiros dunha xeración puída tamén por Bruno Gago, director técnico do Centro Galego de Vela, e por Andrés Álvarez, o seu adestrador con Galicia. Tamén eles tiveron premio. Bruno, arousán, recibiu un de galardóelos sorpresa da noite pola súa traxectoria no cargo; o budetense, por guiar en cada campionato a estas perlas.

“Empecei a sospeitar algo cando vin á miña familia na bancada”, confesaba Bruno Gago tras recibir o galardón sorpresa, último da gala, cos membros da xunta directiva da RFGV, e o seu presidente á cabeza, no escenario aplaudindo ao seu DT. Gago agradeceu o “traballo e esforzo dos regatistas” e cominou aos novos valores a “seguir por ese camiño.”

Na bancada, un ex alcalde de Vilagarcía, Javier Gago, pai do director técnico, e nas cadeiras de autoridades, o alcalde de Vigo, Abel Caballero. O rexedor entregou varios premios, entre eles dous moi significados aos mellores regatistas nas clases olímpicas: o 470 Nicolás Rodríguez (recolleu o seu irmán Óscar) e a 49 er FX Patricia Suárez, ambos os do Real Club Náutico de Vigo. Pero Caballero tamén participou na entrega doutro, aos mellores regatistas autonómicos de Snipe, Marcos Míguez e José Ramón Pardo (RCN Coruña). Acudiu Míguez en representación de ambos. O Snipe foi aplaudido en Vigo, xusto onde comezou na Europa continental nos anos 30, xusto o ano do sesaxésimo aniversario do subcampeonato de Europa de Cholo Armada e Julio Ribó (RCN Vigo) na clase, un éxito espectacular para aquela época en augas de Landskrona (Suecia). Á fin e ao cabo, a primeira frota de Snipe en españa constituíuse no Real Club Náutico de Vigo.

Caballero, na súa intervención como rexedor da cidade anfitrioa, felicitou ao presidente da Galega, Manuel Villaverde, polos éxitos internacionais da frota autonómica e incidiu na “forza inexplicable que é enfrontarse ao mar e ao vento”, ademais de definir a Federación Galega como “unha gran organización”. O alcalde dixo que “é extraordinario triunfar e recibir medallas, pero o que máis me gusta é ver a ría chea con cen ou douscentos barcos de nenos. A conxunción de elite e deporte de base marcan de forma notable”.

A gala, conducida por Terio Carrera, tivo un histórico coliseo como sede. As Travesas viviu concertos, citas deportivas de alto nivel, Campionatos do mundo, Europeos, un Preolímpico de baloncesto feminino… pero nunca en 52 anos de historia puidera presumir dun deporte olímpico como a vela. Ata onte á noite. Manuel Villaverde, presidente federativo, explicou que o tempo ditou sentenza e impediu que a entrega fóra nun extraordinario escenario ao aire libre, como se planeou (o Pazo-Museo Quiñones de León, en Castrelos), pero tamén lembrou que “a vela foi capaz de levantarse antes que outras modalidades. O mar soubo ofrecer este verán os seus mellores augas e ventos para que vela pesada e lixeira saísen a competir e gozar”. E que o deporte é un sector económico igualmente importante e a ter en conta tamén en tempos de pandemia.

Villaverde mostrouse eufórico polos “miles de licenzas de escola e bautismos de mar, estes de récord, logrados nestes últimos meses” e recoñeceu que un dos premios da serán que máis lle agradaban era o que se outorgou á concentración de escolas de vela, que cada ano celébrase en época estival en Castrelo de Miño (Ourense), “un evento que se converteu en fantástico expoñente da nosa realidade” e que naceu en 1998. Recolleron o mesmo a presidenta do CN Castrelo de Miño, Beatriz Alberte, e o seu director, Gabriel Fernández.

A vela, desde logo, acordouse dos mellores tamén a nivel internacional. Por terceiro ano consecutivo Pedro Campos e os seus proxectos gañadores co 6 M “ Bribón Movistar” coparon protagonismo polos seus éxitos deportivos (recolleu o tripulante coruñés Roi Álvarez), pero a RFGV tamén tivo tempo para homenaxear aos históricos, casos do ex presidente federativo Francisco Quiroga ou do primeiro campión galego de Optimist, José de la Gándara, en 1970. De la Gándara, ademais, recolleu o premio do seu irmán Javier e do “ Okofen”, os mellores en J80. Por suposto, houbo espazo específico para os clubs: o Real Club Náutico Portosín gañou a Copa Galicia de Cruceiros por cuarto ano en fila e o Real Club Náutico de Sanxenxo foi, unha vez máis, a mellor sociedade do baremo autonómico.

O outro premio que non se desvelou ata a data foi para “ Chuny” Bermúdez e Miguel Vasco, que en 2019 acudiron representando a España na Star Sailor League, un selectivo mundial de estrelas no que unha tripulación española competía por vez primeira.

Na gala, a Real Federación Galega de Vela non se quixo esquecer dos patrocinadores privados. Acudiron Murimar, Santiago Roma Rías Baixas e Subaru. O apoio das administracións públicas é esencial, pero o respaldo privado é un complemento fundamental. Ao acto, ademais da representación institucional municipal (o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e o concelleiro de Deportes, Manel Fernández), asistiron o deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez, a delegada territorial da Xunta, Marta Fernández-Tapias, o comandante director da Escola Naval Militar de Marín, Ignacio Cuartero, e o comandante naval de Vigo, Carlos Cárdenas.

Seis meses despois do inicialmente previsto, a vela galega cumpriu cos seus recoñecementos en canto a pandemia deu un respiro.