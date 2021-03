A Fábrica do Alemán – Museo Meirande de Redondela acolle a exposición «Fillos do océano»

A Fábrica do Alemán do Concello de Redondela acolleu hoxe a presentación, da exposición «Fillos do océano», un proxecto fotográfico de Javier Teniente.

Esta iniciativa é posible grazas á colaboración entre o Concello de Redondela, ABANCA e Afundación, entidades que estiveron representadas no acto de inauguración, pola alcaldesa de Redondela, Digna Rosa Rivas Gómez; o concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa Martínez; José Luis Romero Quiroga, coordinador de Banca Institucional de ABANCA; Víctor Vázquez Saavedra, director de Zona Vigo Norte de ABANCA; e Paloma Vela Garicano, coordinadora adxunta da Área de Cultura de Afundación.

As comunidades de pescadores artesanais de todo o mundo, así como as mulleres e homes que viven por e para o mar, son as protagonistas da exposición «Fillos do océano», que reúne imaxes únicas de lugares como Galicia, Senegal, Andalucía, Nicaragua, India, Sri Lanka, Brasil, Panamá, Madagascar, Vietnam, Noruega ou Indonesia.

«Fillos do océano» é unha homenaxe a todos os mariñeiros artesáns que viven do mar e para o mar; ámano, venérano e obteñen del todo o preciso para a súa supervivencia. Mais pretende tamén ser unha chamada de atención sobre a vulnerabilidade dos ecosistemas mariños, para que respectemos e preservemos os océanos da destrución que hoxe ameaza este medio tan fráxil e indispensable para a nosa supervivencia. Só así, conservando e respectando o medio natural, se manterán estas ancestrais culturas ligadas á pesca tradicional e artesanal.

Poderase visitar ata o vindeiro 29 de abril na Fábrica do Alemán (lg. de Rande, s/n), de martes a venres en horario de 16.00 a 19.00 h, e sábados e domingos de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 h.

Esta colaboración é parte do proxecto «Corrente cultural» que considera a arte como un instrumento imprescindible para fomentar o coñecemento e o desenvolvemento colectivo. Grazas a este proxecto, Afundación, a Obra Social de ABANCA, impulsa a capilaridade da cultura en Galicia, ampliando a oferta artística alén das súas sedes e trasladándoa ás vilas galegas para desenvolver tamén nelas as actividades da entidade.