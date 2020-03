O cambio de hora non pode ser a única medida de aforro enerxético

O domingo 29 de marzo, prodúcese o primeiro cambio de hora de 2020, co adianto dos reloxos unha hora – ás 2,00h serán as 3,00h-.

A pesar do confinamento e de estar en estado de alarma polo coronavirus hai moitas cousas que non cambian: como o cambio de hora en marzo, así pois na madrugada de hoxe adiantaranse os reloxos unha hora dando así comezo ao horario de verán.



Trátase dunha directiva europea que pretende aproveitar mellor as horas de luz solar para consumir menos electricidade. Esta é unha iniciativa, que cada vez ten máis detractores, ainda que hoxe segue a estar asimilada pola cidadanía, pero que resulta claramente insuficiente para aumentar un verdadeiro aforro enerxético en España: segundo datos do IDAE (Instituto para a Diversificación e o Aforro de Enerxía), o cambio de hora supón un aforro dun 5% do consumo en iluminación.

Algunhas organizaciones ecoloxistas levan moito temo defendedo que a eficiencia enerxética é unha das formas máis rendibles para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, principais causantes do cambio climático. No caso de Greenpeace, xa demostrou que o aforro e a eficiencia enerxética benefician á vez ao peto dos cidadáns e á loita contra o cambio climático. Segundo o seu estudo, a recuperación económica con renovables, un sistema enerxético cun elevado nivel de eficiencia, e que obteña un 95% da electricidade de fontes renovables para 2030, xeraría máis de tres millóns de empregos e reduciría a factura enerxética nun 34%.