A Eurocidade Cerveira-Tomiño editará guías sobre os sectores turístico e agrario 

A Eurocidade Cerveira-Tomiño emprende en 2020 a edición de guías sobre os sectores turístico e agrario e actividades culturais e de lecer. Despois do verán ambos os concellos acollerán as II Xornadas da Amizade Transfronteiriza

Comité de Xestión Estratéxica da Eurocidade, no que se reúnen de forma periódica os responsables dos Concellos de Tomiño e Cerveira, vén de aprobar o Plan de Actividades 2020.

Dentro do apartado de dinamización do desenvolvemento económico, destaca a edición de senllas guías sobre dous dos sectores de maior potencial: o turístico e o agrario (nomeadamente no ámbito da flor e a planta ornamental), coa intención de dar a coñecer a realidade transfronteiriza destes dous motores da economía local. Estas guías, resultado de diversos traballos de colaboración con expertos, empresas e entidades relacionadas, serán presentadas no primeiro trimestre do ano.

Asemade, cinco anos despois da primeira edición, prévese para despois do verán, a organización das II Xornadas da Amizade, que servirán para analizar os resultados do proxecto POCTEP que, cofinanciado polo programa Interreg V-A da Unión Europea, ten contribuído á dinamización da participación cidadá e ao estreitamento de lazos entre as poboacións, institucións e empresas dos concellos veciños. Tomiño e Cerveira continuarán en 2020 proxectando a súa experiencia de cooperación transfronteiriza.

Por outra banda, para comezos do ano, agárdanse os resultados do informe que o experto universitario designado pola Comisión Europea elaborou sobre alternativas aos atrancos á mobilidade infanto-xuvenil nos espazos de fronteira denunciados polas Valedoras da Cidadanía.

A programación contempla tamén o intercambio de experiencias no ámbito europeo sobre servizos compartidos. Neste ámbito, a Eurocidade acometerá as probas de funcionamento da plataforma tecnolóxica para xestión destes servizos públicos e proseguirá coa programación conxunta de actividades culturais, como o Festival infantil Aventura na Terra da Amizade ou o Certame de Pintura Antonio Fernández.

Finalmente, o plan de actividades recolle a realización dos proxectos gañadores da última votación do Orzamento Participativo Transfronteirizo: unha serie de andainas para dar a coñecer o patrimonio natural e cultural e unha Xornada centrada en actividades deportivas e de lecer para fomentar hábitos de vida saudables.