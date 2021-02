A Eurocidade Cerveira-Tomiño adia para setembro o IV Simposio Internacional de Escultura do Miño

Debido ao actual contexto de incerteza causada pola pandemia do Covid-19, o Comité de Xestión Estratéxica (CGE) da Eurocidade Cerveira-Tomiño decidiu reprogramar a 4ª edición do Simposio Internacional sobre Escultura do Miño para setembro.

Durante a reunión que tivo lugar este martes por videoconferencia, os alcaldes da Eurocidade tamén abordaron o tema do peche de fronteiras e os impactos nas traballadoras e traballadores transfronteirizos.

O plan de actividade da Eurocidade Cerveira-Tomiño exposto para 2021 podería reorientarse totalmente segundo a situación epidemiolóxica, de xeito similar ao que xa aconteceu en 2020. Neste momento, e aínda coa expectativa do que se poida levar a cabo ou non para o período de verán, o Comité de Xestión Estratéxica (CGE) da Eurocidade Cerveira-Tomiño aprobou o aprazamento ao mes de setembro da 4ª edición da International Simposio sobre escultura do Minho que tería lugar entre o 1 e o 20 de xuño e cuxa esencia é o deseño de obras de arte ao vivo e en plena interacción co público e coa natureza.

Sen estar na orde do día da reunión pero debatido pola urxencia e o impacto diario nas poboacións fronteirizas, o alcalde de Vila Nova de Cerveira e a alcaldesa do Concello de Tomiño, Fernando Nogueira e Sandra González, respectivamente, abordaron o tema o peche de fronteiras, estando totalmente de acordo coa necesidade de control sanitario como medida de contención do Covid-19, pero sen prexuízo dos traballadores transfronteirizos e do transporte de mercadorías.

A Eurocidade Cerveira-Tomiño apoia incondicionalmente a demanda da Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño para a apertura dos oito puntos de paso entre o Alto Minho e Galicia, incluída a Ponte Internacional da Amizade Cerveira-Tomiño, só para quen ten que moverse entre ambos lados da raia para traballar. Existe a expectativa de que o Consello de Ministros do goberno portugués, que se reunirá nos próximos días, poida ser sensible a este problema, introducindo cambios nas medidas restritivas vixentes, facilitando as rutinas diarias e evitando as vergoñentas e interminables filas de varios quilómetros no único punto de paso autorizado, Valença-Tui.