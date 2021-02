Tui convida a celebrar o Entroido na casa e compartilo nas redes sociais

Este ano debido á situación de pandemia non haberá actividades presenciais para a celebración do Entroido en Tui. Dende o Concello de Tui convídase á veciñanza a celebrar este festexo tradicional na casa e compartir as fotografías nas redes sociais. Deste xeito dende o Concello quérese manter viva esta celebración aínda que teña que ser na casa coas persoas convivintes. É por iso que se convida a fotografarse disfrazado e compartir as imaxes nas redes sociais coa etiqueta #EntroidoTui.

Do mesmo xeito dende o Concello de Tui quérese tamén lembrar o que foron até o de agora as celebracións do Entroido e por iso se convida a compartir tamén fotografías de anos pasados. Dende o Concello de Tui quérese amosar amais o agradecemento a todas as comparsas que cada ano participaban no desfile concurso de Entroido que tiña lugar na cidade, agardando o próximo ano poder retomar esta actividade.