A crise climática, unha crise para os océanos

Para protexer os océanos, dos que depende a vida na Terra, é necesario abandonar os combustibles fósiles e crear santuarios mariños. Cada hora vértese un millón de toneladas de CO2 nos océanos

O grupo de expertos de Cambio Climático de Nacións Unidas ( IPCC) reúnese en Mónaco a partir de mañá para finalizar o Informe Especial sobre o Océano e a Criosfera nun Clima Cambiante ( SROCC, nas súas siglas en inglés) que será presentado o próximo 25 de setembro e que reflectirá a urxencia de reducir as emisións a cero e de reforzar a protección dos océanos.

O informe, baseado na análise de datos climáticos realizado por centos de destacadas personalidades da comunidade científica internacional, é a avaliación máis completa ata a data dos efectos actuais e futuros do cambio climático nos nosos océanos e a criosfera (zonas de xeo que cobren terreos, illas e mares en alta montaña e rexións polares).

“Cremos que o informe do IPCC vai confirmar o noso peor temor: a crise climática é unha crise dos océanos. Algúns dos impactos do cambio climático nos nosos océanos son agora irreversibles e outros parecen cada vez máis inevitables”, declarou a científica de Greenpeace Melissa Wang. “Coas taxas de emisión actuais, estamos vertiendo un millón de toneladas de CO2 nos océanos cada hora. A menos que aceleremos os esforzos para reducir a cero neto as emisións de carbono e tomemos maiores medidas para protexer os nosos océanos, haberá consecuencias devastadoras para os seres humanos, o medio ambiente e a economía”

Os océanos desempeñan un papel fundamental no mantemento da vida na Terra. Xunto coas capas de xeo, son vitais para regular a temperatura do noso planeta, xa que absorben o 90% do exceso de calor do sistema e entre o 20 e o 30% do carbono da atmosfera da Terra. Ademais, os mares proporcionan ou regulan gran parte da auga de choiva, a auga potable, os alimentos e os sistemas meteorolóxicos do noso planeta.

O informe do IPCC vai avaliar os cambios relacionados co xeo nas rexións ártica e antártica, o estado dos glaciares, o permafrost e a neve nas zonas de alta montaña así como o aumento do nivel do mar e as súas implicacións para as illas, as costas e as comunidades baixas. Tamén examinará o impacto do quecemento dos mares e a acidificación dos océanos nos ecosistemas, o estado das pesqueiras e os medios de vida de diferentes rexións. O informe, ademais, presentará escenarios ao redor da frecuencia e intensidade futura das tormentas tropicais e as ondas de calor mariñas.

O resumo do informe vai estar negociando ao mesmo tempo que miles de persoas realizan marchas e actividades en todo o mundo para esixir aos gobernos que actúen con maior urxencia para facer fronte á emerxencia climática. O próximo día 23 de setembro comeza en Nova York o Cume Climático de Nacións Unidas á que acudirán xefes de Estado de todo o planeta.

“Este informe é outra chamada aos gobernos para que actúen urxentemente #ante a emerxencia que vivimos. Para facer fronte a esta crise climática e ecolóxica necesítanse políticas para abandonar os combustibles fósiles e para garantir a protección, restauración e conservación dos mares e océanos”, declarou Tatiana Nuño, responsable da campaña de cambio climático de Greenpeace. “En España, para avanzar neste sentido, é prioritaria a formación dun goberno que lidere a loita contra o cambio climático con políticas máis ambiciosas que as actuais e impulse a protección dos océanos”.

A organización ecoloxista advirte de que o cambio climático, xunto coa sobreexplotación de recursos por parte dos seres humanos, está a levar o planeta ao bordo do colapso e demanda a aprobación en 2020 dun Tratado Global dos Océanos en Nacións Unidas que impulse a creación dunha rede de santuarios mariños e protexa o 30% dos mares para 2030.

Greenpeace é un observador acreditado #ante o IPCC. Unha delegación da organización asistirá á 51ª Sesión do IPCC en Mónaco do 20 ao 25 de setembro, para participar no proceso de revisión final do Informe Especial do IPCC sobre os Océanos e a Criosfera