A Comisión Europea premia ao Porto de Vigo pola súa estratexia de economía sostible

A Unión Europea ha designado ao proxecto Blue Growth de xardíns submarinos como a mellor iniciativa dos portos atlánticos e a economía azul.

O Porto de Vigo volveu a ser recoñecido a nivel internacional pola súa estratexia de economía azul sostible. Nesta ocasión, e tras contar xa con dúas “Óscar” do Medio a nivel mundial polo seu defensa dun crecemento real sostible, a institución que preside Jesús Vázquez Almuiña foi novamente premiada, esta vez pola Comisión Europea.

Concretamente, a Unión Europea ha designado ao proxecto Blue Growth de xardíns submarinos “PuertAlMar” como a mellor iniciativa dos portos atlánticos e a economía azul.

“PuertAlMar” é un proxecto de sensibilización e recuperación de áreas alteradas en contornas marítimo-portuarias cofinanciado pola Fundación Biodiversidade dentro do Programa Pleamar, e no marco do Plan Blue Growth da Autoridade Portuaria de Vigo. A iniciativa finalizou cun rotundo éxito en resultados e participación e o seu obxectivo non é outro que demostrar que a actividade portuaria é perfectamente compatible cun rico ecosistema mariño.

Unha carga divulgativa moi importante

Neste proxecto pioneiro, o Porto de Vigo pretende poñer en valor a biodiversidade mariña, conservar os ecosistemas portuarios e facer deles unha ferramenta de concienciación e goce por parte da cidadanía. Así, “PuertAlMar” conta cunha carga divulgativa moi importante.

Durante a execución do proxecto, deseñáronse e instalaron diferentes estruturas para facilitar a restauración de zonas litorais afectadas por infraestruturas portuarias e monitorizáronse durante 12 meses. Os resultados permitiron avaliar o deseño das estruturas desenvolvidas pola Universidade de Vigo. Os datos foron sorprendentes, fixándose máis de 180 especies, o cal representou unha captura de CO2 de 7Kg por metro cadrado.

Paralelamente, realizouse unha campaña de divulgación con profesores, estudantes, profesionais do medio ambiente e público en xeral, na que participaron máis dun milleiro de persoas. Ademais de perseguir unha maior concienciación ambiental, estas actividades fomentaron a procura de sinerxias e colaboracións cunha gran variedade de entidades para promover a conservación da natureza.

Así mesmo, instaláronse diversos paneis informativos na dársena da Laxe, dotados con contido multimedia ao que se pode acceder a través de códigos QR, para comunicar os resultados do proxecto e sensibilizar á poboación.

Un punto de encontro para pensar en verde

O responsable de Sustentabilidade do Porto olívico, Carlos Botana, foi o encargado de recoller tan ansiado galardón no marco da 9ª Conferencia da Plataforma de Partes Interesadas do Atlántico que, desde hoxe, acolle o Palacio de Congresos de Cádiz. A Conferencia será a ocasión para revisar o estado do Plan de Acción do Atlántico, onde as partes interesadas da Comunidade Atlántica coñecerán novos actores, proxectos e formas innovadoras de colaborar para a implementación do plan de acción.

Esta conferencia sucederá consecutivamente ao evento InnovAzul, que é un Encontro Internacional de Coñecemento e Economía Azul organizado pola Universidade de Cádiz, e cuxo principal obxectivo é involucrar aos actores relevantes da Economía Azul en Europa e contribuír a definir os retos e oportunidades dos seus sectores tradicionais e emerxentes.