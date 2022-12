O Alboroto recupera o liderado da liga de Outono Gestilar J80

O equipo liderado por Juan Carlos Ameneiro subiu este sábado de novo ao primeiro caixón do podio provisional a falta dunha soa etapa para que finalice o circuíto

Gran xornada de regatas en augas de Baiona para a frota de J80 que se disputa a liga de Outono Gestilar. A penúltima etapa do circuíto que organiza o Monte Real provocou novos cambios este sábado na xeral, que volve estar liderada polo Alboroto de Juan Carlos Ameneiro.

Tal e como apuntaban os partes, o vento presentouse con intensidade suave pero suficiente para que o comité de regatas puidese completar dúas probas na baía de Baiona, sumando xa un total de oito mangas na xeral da liga.

A primeira da xornada, que arrincou ao redor das tres e cuarto da tarde, comezou con dominio do Alboroto, que chegaba á primeira baliza do percorrido cunha notable vantaxe sobre o resto da frota. Na segunda metade do percorrido, con todo, apertou o Marías de Manuel María Cunha e logrou vencer por diante dos de Ameneiro despois dun duro man a man entre ambos os equipos. O terceiro posto, pola súa banda, foi para o portugués 4J´S de Joaquim Moreira, que se estreaba este sábado na liga de Outono.

Pouco cambiaron as cousas na cabeza da frota durante a segunda proba do día. O Marías volveu demostrar o seu potencial e fíxoo sumando un novo triunfo na súa marcadora. Con esta son xa catro vitorias consecutivas as que acumula o equipo, aínda que o non competir nos primeiros encontros sitúao en metade da táboa.

Por detrás, a segunda posición da manga ocupouna de novo o Alboroto mentres que o terceiro posto foi a parar a mans do Solventis Ribadeo, que nesta ocasión contou con Bruno Gago aos mandos.

Con estes resultados, os de Ameneiro recuperan e asíntanse no liderado da xeral cunha vantaxe de seis puntos sobre o segundo clasificado, o Solventis Ribadeo, para a última proba da competición. O terceiro caixón continúa sendo para o Bica de Francisco “Chisco” Catalán, que sumou dous oitavos este sábado para situarse a oito puntos da prata e empatado co Cansino de Fernando Yáñez, que segue cuarto e con todas as opcións de subirse ao podio na xornada final.

A próxima etapa para os J80 será en dúas semanas, o sábado día 17 de decembro. Será a última do circuíto e a encargada de definir unha emocionante Liga de Outono na que se deron cita máis dunha vintena de monotipos.