A Aula de Integración de Mos cumple 10 anos mellorando a convivencia no Instituto

O Concello de Mos dálle continuidade no presente curso escolar 2019-2020 ao “Proxecto de Intervención Educativa para a mellora da Convivencia Escolar”

O Concello de Mos iniciou coa chegada de Nidia Arévalo á Alcaldía, no ano 2009, un programa pioneiro dirixido aos estudantes expulsados do IES de Mos. Ademais de ofrecer servizo e asistencia aos expulsados, este proxecto traballa tamén en materia de prevención con alumnos e alumnas que deciden voluntariamente formar parte da Aula de Integración.

A bautizada como Aula de Integración ou “Proxecto de Intervención Educativa para a mellora da Convivencia Escolar” foi promovida na súa creación pola concellería mosense de Educación que naquel entón dirixía a edil Julia Loureiro. A concelleira Loureiro volveu retomar a dirección do departamento municipal de Educación na presente lexislatura.

Tras 10 anos de historia, e unha década de traballo, extráense datos importantes da evolución das expulsións no Instituto mosense e dos expulsados que deciden participar como usuarios da Aula de Integración do Concello de Mos; así como do alumnado que participa orientado á prevención de expulsións.

CURSO TOTAL EXPULSADOS IES USUARIOS AULA 2009-2010 47 24 2010-2011 35 14 2011-2012 18 12 2013-2014 28 24 2014-2015 19 11 2015-2016 15 22 2016-2017 4 4 2017-2018 + de 50 50 2018-2019 94 19 TOTAL 310 180

Da memoria sobre a Aula de Integración do curso pasado extráese que o alumnado acudiu á aula sen problemas destacables sempre tentando que fixeran as súas tarefas e cambiasen a súa conducta e aconsellarlles para que non se repetira a conducta. A conclusión da psicopedagoga encargada da mesma foi de ter obtido un resultado satisfactorio a pesar de que, tendo como referencia datos de anos anteriores, produciuse un aumento do número de expulsións no Instituto. Nos cursos anteriores, segundo os datos recadados, o número de expulsados é moito menor que nos dous últimos cursos.

O bo resultado da Aula de Integración depende en moito da implicación das familias. O apoio familiar é fundamental, de nada sirve que o alumnado acuda á aula de integración se logo as familias non mostran interese polo que alí pasa, de eles tamén depende a evolución e o cambio na conducta dos seus fillos/as.

A Aula de Integración, ubicada físicamente no centro Multiusos das Pozas, é un espazo para que estudantes expulsados do IES durante un período de tempo atopen un contorno adecuado para recapacitar e preparar a súa correcta reinserción na comunidade escolar tras o período de sanción ou expulsión. Este é o décimo ano de actuación da Aula de Integración de Mos, cuia continuidade ven avalada polos bos resultados acadados nas anteriores edicións.

Segundo explica a concelleira de Educación mosense, Julia Loureiro, “pretendemos dar cabida ao fomento, apoio e asistencia do Instituto co servizo da Aula de Integración para presente curso, dirixido a promover a mellora da convivencia escolar”. “Este servizo educativo ten un carácter complementario, compensatorio e social, especialmente destinado a garantir a efectividade da educación, de ahí a súa importancia”, insiste Loureiro. Asimesmo, a Aula de Integración é un servizo complementario que presta a administración local contribuíndo con el á mellora da calidade da convivencia entre o alumnado do IES e cumprindo unha función social e educativa.

O funcionamento da Aula de Integración baséase na resolución de conflitos e está dirixido para promover cambios en alumnos con problemas conductuais en aras de acadar unha mellora notable na convivencia escolar. Neste sentido, dende a administración local proporciónase persoal técnico cualificado para o óptimo desenvolvemento deste Proxecto de Colaboración do Concello coa Comunidade Educativa do IES de Mos denominado “Proxecto Educativo para a mellora da convivencia escolar no IES de Mos”.

As propostas de mellora da Aula de Integración para o presente curso escolar 2019-2020 contemplan a implicación de toda a comunidade educativa para conseguir a efectividade do programa. Considérase necesario que existan reunións de mediacións entre o alumnado e o/a docente implicado que retrasen e eviten a expulsión como castigo. Tentando mediar antes da expulsión.