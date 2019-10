Joana Vasconcellos e os grandes nomes da POP ART xuntos no Museo Bienal de Cerveira

Promovendo unha aproximación ao universo de un dos movementos artísticos máis importantes da historia da arte, a Fundación Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) presenta, en colaboración coa Fundación Cum Laude, unha exposición dedicada á Pop Art. Joana Vasconcelos, Andy Warhol, Steve Kaufman e Keith Haring, son algúns dos artistas representados nesta mostra que está a sorprender o público.

A exposición “Pure Pop Art” leva ao Museo Bienal de Cerveira ata 19 de outubro, a obra gráfica de algúns dos artistas máis representativos e icónicos da Pop Art, movemento xurdido na década de 1950 en Londres (Inglaterra) que alcanzou a súa madurez en nova York (Estados Unidos de América) nos anos 60. Joana Vasconcelos é a artista destacados, sendo convidada polo director artístico da FBAC, Cabral Pinto, a integrar esta mostra. Xunta-se, así, a nomes ben coñecidos do público como Andy Warhol, Steve Kaufman, Keith Haring, Robert Indiana, Roy Lichtenstein, Pietro Psaier, Mel Ramos e Robert Rauschenberg.

“Trátase de unha colección privada de arte gráfica da empresa MBA Grupo Incorporado que aparece por primeira vez en Portugal, sendo para nós unha honra presentar no Museo Bienal de Cerveira estes grandes nomes intemporais da Pop Art e esta é unha das artistas máis respetado do país, a Joana Vasconcelos “afirma o presidente de FBAC, Fernando Nogueira.

A exposición invita aos visitantes a embarcar nunha divertida viaxe a unha era que, a pesar do paso do tempo, segue ben presente nos días de hoxe. Segundo a curadora da exposición, Ángeles Rodríguez Baliño, “presentar esta colección de Pop Art en Vila Nova de Cerveira é un reto e unha responsabilidade. Uni-la a unha obra de Joana Vasconcelos é asegurarse de que este movemento intemporal está máis vivo que nunca “. As serigrafías, os carteis e as instalacións representan iconas populares da época que o visitante vai recoñecer. A partir de máis de 140 obras, a mostra presenta “un toque nostálgico á memoria de Marilyn e James Dean, cunha profunda admiración ao traballo de Warhol, a curiosidade da figura de Pietro Psaier ea responsabilidade social de Steve Kaufman, a exuberancia de Keith Haring, o excelente traballo de Mel Ramos,

A exposición conta aínda con dous vídeos cedidos polo Museo Nacional de Arte Moderna do Reino Unido a súa sede en Londres, “Tate Gallery”. Recórdese que a Pop Art é un movemento que liga a arte á produción en masa, a popularidade coa vangarda e que desenvolveu un novo concepto artístico ao relacionarse intimamente coa sociedade de consumo.

Engadir que o Museo Bienal de Cerveira foi recentemente recoñecido como o “Mellor Museo Portugués” de 2019 pola APOM – Asociación Portuguesa de Museologia. A entrada ten un custo de 3 €.

Datas da exposición: Ata o 19 de outubro de 2019

horario: martes a venres: 15h00-19h00

sábados e festivos: 10h00-13h00; 15h00-19h00