A armada española de J80 tratará de conquistar o Mundial de 2023 en Baiona

O que será o evento náutico do ano en Galicia reunirá nas Rías Baixas a 80 veleiros chegados dos 5 continentes nos que durante toda unha semana mediranse os mellores regatistas de J80 do mundo

Este martes foi presentado oficialmente en Galicia o Mundial de J80 de 2023, que se celebrará do 18 ao 24 de setembro en Baiona baixo a organización do Monte Real Club de Yates.

O que será o evento náutico do ano na comunidade galega reunirá nas Rías Baixas a 80 veleiros chegados dos 5 continentes, nos que durante toda unha semana navegarán e mediranse os mellores regatistas do mundo a bordo destes monotipos de 8 metros.

A armada española de J80 será unha das que maior e máis destacada presenza terá no evento, xa que se espera que participen un gran número de unidades baixo bandeira patria e porque, entre elas, veremos ademais a algúns dos deportistas máis laureados da clase.

Catro campións do mundo de J80 xa confirmaron que estarán a competir en Baiona co obxectivo de tratar de revalidar título. Entre eles, o canario Rayco Tabares (Arrecife, 1984), que posúe no seu haber nin máis nin menos que cinco mundiais (Santander, 2009; Kiel, 2015; Sotogrande, 2016; Hamble, 2017; Lles Sabres d’Olonne, 2018) dunha clase tan competitiva e rifada como é a de J80.

E é así como, antes mesmo de abrir o prazo de inscrición (ábrese hoxe mesmo), o J80 World Championship Baiona 2023 xa conta, entre os seus aspirantes ao título, con algúns dos nomes máis destacados dunha clase en auxe en todo o mundo.

“Sera un auténtico luxo poder ver navegar nas nosas augas aos mellores equipos nacionais e internacionais -dixo o presidente do Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez- e encantaranos poder ensinarlles o potencial das nosas rías para este tipo de competicións. Será, sen dúbida, unha cita moi emocionante pola calidade dos participantes e de gran beleza polo escenario no que se disputarán as probas”.

Foron as palabras do máximo directivo do MRCYB na presentación do evento este martes no club baionés, na que compartiu escenario co vicepresidente da Xunta de Galicia, Diego Calvo; o deputado de Deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez; o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; o secretario xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa; o comodoro do MRCYB, Ignacio Sánchez Otaegui; o vogal da clase J80 en España, Guillermo Blanco; e o actual campión de España de J80, Juan Carlos Ameneiro.