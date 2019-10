A 27ª Edición da Regata Guardiamarina conmemora o 500 aniversario da Volta ao Mundo Magallanes – Elcano

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou onte na presentación da 27ª Edición da Regata Guardiamarina – V Centenario da Primeira Volta ao Mundo celebrada no Salón Nobre do Real Club Náutico de Vigo.

Alí, o máximo responsable do deporte galego destacou que, coma no deporte, “superar os medos, primar a audacia e a valentía están sen dúbida tamén detrás da que para moitos é, aínda hoxe, a aventura máis audaz da humanidade, dar a volta ao mundo de leste a oeste pero no ano 1519”.