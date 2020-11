Zona Franca tinguirase de malva pola eliminación da violencia cara ás mulleres

“Iluminar os edificios de morado non só é un acto simbólico, é unha forma de trasladar á cidadanía que desde Zona Franca esforzámonos por conseguir un mundo libre de violencias machistas” con estas palabras David Regades quixo explicar o por que hoxe e durante 24 horas todos os edificios do Consorcio da Zona Franca únense á cadea dos principais monumentos e edificios oficiais do mundo que se tinguen de malva este día.

Este 25 de novembro, a reflexión colectiva é que, desde aquel 1999 cando a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou cada 25 de novembro Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, cada ano debemos analizar as circunstancias que seguen sostendo esta barbarie. Unha barbarie que este ano se viu agudizada polos efectos da pandemia durante a que as vítimas sufriron un confinamento espantoso no mesmo domicilio que o seu maltratador o que aumentou os casos de violencia sexual, física e psicolóxica. Unhas vítimas que en moitos casos puideron ser axudadas polas traballadoras do 016, mulleres que non se tomaron nin un minuto de descanso e polo que o Goberno de España este 25 N recoñecerá ás operadoras deste servizo público polo seu labor durante o estado de alarma.

Esta reflexión sobre o papel que cada servizo público debe realizar na súa loita contra a violencia machista é outro punto no que se apoiou Regades para explicar que outro factor da persistencia do machismo segue sendo a falta de igualdade real no traballo. Para a superación desa desigualdade e para elevar a conciencia das empresas nesta cuestión e seguir abrindo camiño no empoderamento laboral da muller, a Zona Franca está a realizar un esforzo en conciliación igualitaria, estudo dos factores de discriminación laboral, cualificadores de boas prácticas empresariais de Igualdade de Xénero cos que se premia a aquelas empresas que teñen políticas reais e adecuadas a favor da igualdade entre homes e mulleres.

Os “Puntos Lila” que se iluminarán desde hoxe ás 12 da noite e ata mañá á mesma hora serán a torre de comunicacións da área de Zona Franca en Bouzas, as naves de almacenamento que dan ao cinto estrada da circunvalación ( VG-20) e a mensaxe “Contra a violencia machista, loitemos por unha sociedade igualitaria” proxectarase na gran pantalla situada fronte á rotonda dúas canteiros en Bouzas. Con esta iniciativa Zona Franca mostra o seu apoio á loita contra a violencia e anima a toda a cidadanía a mostrar o seu posicionamento e a súa repulsa duns comportamentos que nos impiden avanzar como sociedade.