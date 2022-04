Zona Franca premia ás empresas excelentes con Indicador Ardán: Un 5% que xera o 38% de novos empregos

Zona Franca de Vigo recoñece ás empresas excelentes de Galicia coa entrega dos Premios Ardán, un acto que completou o aforo do auditorio de Afundación con máis de trescentos representantes do mundo empresarial, económico, social e político.

Doce foron as empresas que recolleron o galardón ao obter o maior número de indicadores. Tamén se entregou un recoñecemento ao exministro de Sanidade, Salvador Illa, pola súa excelencia á fronte dunha carteira crave do Goberno de España durante a pandemia. O delegado do Estado, David Regades, deu a benvida e o alcalde de Vigo, Abel Caballero, clausurou un acto no que tamén estivo o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones. A conferencia central estivo a cargo do presidente da Fundación Garrigues, Antonio Garrigues Walker.

O delegado do Estado, David Regades, sinalou que “obter un indicador Ardán é certamente difícil e soamente lógranse despois dunha análise obxectiva. As traxectorias destas empresas simbolizan todo o que queremos realzar neste encontro. Son empresas que buscan facer ben as cousas, unha actitude que non entende de tamaños, de actividade ou localización, senón que é transversal e depende da vocación e o compromiso dos líderes empresariais e os seus equipos”, subliñou.

O alcalde de Vigo e presidente do Consorcio, Abel Caballero, asegurou que “Zona Franca é o maior dinamizador económico público do norte e oeste de España”.

Das 33.000 empresas galegas analizadas este ano por Ardán, só un 5% alcanzaron os criterios para obter algún Indicador Ardán e son responsables do 54% da riqueza creada por todo o tecido empresarial e do 38% dos novos postos de traballo creados.

A composición en xénero destas compañías é máis equilibrada que a media galega, con menor brecha salarial, e ademais a súa rendibilidade económica supera en máis de 10 puntos porcentuais á media das empresas galegas. A produtividade, medida pola creación de valor engadido bruto por empregado, triplica á que máis ou menos obteñen as empresas en Galicia. Dese 5% foron 12 as compañías recoñecidas no acto, as que obtiveron seis, cinco ou catro indicadores.

Para o delegado do Estado “facelo ben, facéndoo correctamente nunca fora tan importante ante retos como o cambio climático, a innovación tecnolóxica ou as aspiracións cidadás en sociedades avanzadas por garantir a igualdade de oportunidades”

Neste sentido fixo balance sinalando que “en tres anos de crecemento conseguimos atraer 45 novas empresas que crearon 1.014 empregos máis” e engadiu que Zona Franca é moito máis e referiuse a proxectos a favor da internacionalización, incubadoras e aceleradoras, a colaboración coa Universidade e institutos tecnolóxicos, o World Car Center, o Centro de Servizos ao Transporte ou o novo edificio para a Asociación Down Vigo.

David Regades puxo en valor que Ardán converteuse nun “instrumento de medición para a toma de decisións no ámbito empresarial e institucional”, porque “para mellorar é necesario medir” e “os Indicadores Ardán están apoiados metodológicamente por grupos de investigadores da Universidade de Vigo”, a quen agradeceu o seu apoio coa Cátedra Ardán.

No marco desta excelencia recolleu o seu galardón o exministro de Sanidade, Salvador Illa, que quixo destacar “a decencia na xestión da pandemia” e reivindicou “a utilidade da política, como o mellor servizo que pode facerse á cidadanía”.

En nome das empresas galardoadas interveu a presidenta de Hermasa, Sara Rodríguez, quen salientou que “estes premios son un piar máis que reforzan a Galicia como unha rexión onde merece a pena investir. Grazas ao traballo de institucións como Zona Franca, está a xerarse un ecosistema innovador que nos posiciona como referente na creación de empresas e xeración de emprego”.

Premios á Excelencia empresarial Ardán 2021

AYAN LOGISTICA, O PORRIÑO (4) Gacela/Alto Rendimiento/Generadora de Riqueza/Bien Gestionada

CITIC CENSA, O PORRIÑO (4) Gacela/Empresa Global/Empresa Innovadora/Gestión de talento

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, CEAMSA O PORRIÑO (4) Bien Gestionada/Empresa Global/Empresa Igual en Género/Gestión de talento

CORUNET, A CORUÑA (6) Gacela/Alto Rendimiento/Generadora de Riqueza/Bien Gestionada/Empresa Global/Gestión de talento

GARMIR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INDUSTRIALES, XOVE (LUGO) (5) Gacela/Alto Rendimiento/Generadora de Riqueza/Bien Gestionada/Empresa Circular

HERMASA VIGO (6) Generadora de Riqueza/Alta Productividad/EmpresaGlobal/EmpresaInnovadora/Empresa Circular/Gestión de talento

IGALIA, A CORUÑA (6) Gacela/Alto Rendimiento/Generadora de Riqueza/Alta Productividad/Bien Gestionada/Empresa Global

INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES Y MOLECULARES, LUGO (4) Gacela/Alto Rendimiento/Generadora de Riqueza/Bien Gestionada

LUGAR DA VEIGA, CHANTADA (LUGO) (4) Gacela/Alto Rendimiento/Generadora de Riqueza/Bien Gestionada

OVAPISCIS, BALEIRA (LUGO) (4) Alto Rendimiento/Generadora de Riqueza/Alta Productividad/Bien Gestionada

POLIRRÓS, O ROSAL (4) Gacela/Bien Gestionada/Empresa Global/Empresa Circular

RODAVIGO, MOS (5) Generadora de Riqueza/Bien Gestionada/Empresa Global/Empresa Innovadora/Empresa Circular