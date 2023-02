Zona Franca premia ás empresas excelentes con Indicador Ardán: 12 compañías que son o 3% da riqueza de Galicia

O delegado do Estado, David Regades, destacou que o Consorcio “prevé este 2023 un investimento histórico de 74 millóns de euros nos seus orzamentos”. Sobre as empresas con Indicadores ARDÁN subliñou que “son compañías que destacan por ser capaces de xerar vantaxes competitivas que as fan únicas”

Zona Franca de Vigo recoñeceu hoxe ás empresas excelentes de Galicia coa entrega dos Premios Ardán, un acto no Auditorio Mar de Vigo ao que asistiron preto de catrocentos invitados, representantes do mundo empresarial, económico, social e político de Galicia.

Doce foron as empresas que recolleron o galardón ao obter o maior número de indicadores, unha delas alcanzou por primeira vez 7 indicadores. Tamén se entregou un recoñecemento ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, pola súa contribución á economía da cidade con políticas que permitiron que Vigo convértase en referencia en diferentes ámbitos e manteña un vigoroso crecemento. O delegado do Estado, David Regades, deu a benvida e a conferencia central estivo a cargo de Isabel Aguilera, directiva de multinacionais como Google, GE ou Dell Computer, co título “Loces do futuro”.

O delegado do Estado asegurou que “as empresas con Indicadores ARDÁN son compañías que destacan por ser capaces de xerar vantaxes competitivas que as fan únicas. Teñen un importante impacto na competitividade global da nosa contorna e son capaces de crear riqueza e emprego”.

Das 35.651 empresas analizadas, soamente o 3,93% conseguiu 1 ou máis indicadores ARDÁN, en total son 1.401 compañías. Neste sentido, David Regades subliñou algúns datos destas compañías, como que representan o 4% do tecido empresarial de Galicia e crean o 25% da riqueza, dese 25% o 3% corresponde ás 12 empresas premiadas hoxe.

Ademais, as empresas con indicadores Ardán son as responsables de 1 de cada 4 empregos creados polo armazón produtivo galego, mostran unha produtividade do emprego que duplica á media galega e a rendibilidade económica media das empresas con indicadores ARDÁN é 12 puntos porcentuais superior á media das compañías galegas.

David Regades, destacou que Zona Franca “prevé este 2023 un investimento histórico de 74 millóns de euros nos seus orzamentos”. Ademais, puxo en valor o crecemento da economía e as políticas do Goberno e subliñou “as 45 novas empresas que se instalaron en espazos de Zona Franca en catro anos”.

Así mesmo, o delegado do Estado repasou algúns dos principais fitos do Consorcio, como a posta en marcha da Plisan, o crecemento do parque empresarial de Porto do Molle, así como os novos proxectos, entre os que están o World Car Center, o centro de semiconductores, a planta de hidróxeno verde en Bouzas; a reforma de López Moura, que será unha icona da cidade, ou o novo chan industrial con proxectos como a ampliación do PTL.

Abel Caballero asegurou que “Vigo é economía e o noso traballo máis importante é apoiar sen límites a todos os sectores económicos. Zona Franca faio, Ardán faio e a Alcaldía envórcase nese obxectivo”. María Moral, directora de Marketing de Ceamsa, agradeceu a Zona Franca, en nome das empresas galardoadas, a organización destes premios “que permiten visibilizar e poñer en valor o bo facer das empresas galegas”. Engadiu que “estas 12 empresas somos só unha pequena mostra do potencial do tecido empresarial galego e este recoñecemento supón para nós unha gran responsabilidade”.

Estas son as doce empresas que recibiron a figura dos Premios Ardán deseñada por José Molares:

1.- COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS (Ceamsa).: 7 indicadores. GENERADORA DE RIQUEZA, ALTA PRODUCTIVIDAD, BIEN GESTIONADA, EMPRESA GLOBAL, EMPRESA IGUAL EN GÉNERO, EMPRESA CIRCULAR Y GESTIÓN DE TALENTO.

2.- HERMASA CANNING TECHNOLOGY: 6 indicadores. GENERADORA DE RIQUEZA, EMPRESA GLOBAL, EMPRESA INNOVADORA, EMPRESA IGUAL EN GÉNERO, EMPRESA CIRCULAR Y GESTIÓN DE TALENTO.

3.- CORUNET. 6 indicadores. GACELA, ALTO RENDIMIENTO, BIEN GESTIONADA, EMPRESA GLOBAL, EMPRESA INNOVADORA Y GESTIÓN DE TALENTO.

4.- ACTEGA ARTISTICA. 5 indicadores. GENERADORA DE RIQUEZA, ALTA PRODUCTIVIDAD, BIEN GESTIONADA, EMPRESA GLOBAL Y EMPRESA CIRCULAR.

5.- VEGONSA AGRUPACION ALIMENTARIA. 5 indicadores. GACELA, ALTO RENDIMIENTO, GENERADORA DE RIQUEZA, ALTA PRODUCTIVIDAD Y BIEN GESTIONADA.

6.- INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES Y MOLECULARES. 4 indicadores. GACELA, ALTO RENDIMIENTO, GENERADORA DE RIQUEZA Y ALTA PRODUCTIVIDAD.

7.- PETEIRO MOTOR. 4 indicadores. ALTO RENDIMIENTO, GENERADORA DE RIQUEZA, ALTA PRODUCTIVIDAD Y BIEN GESTIONADA.

8.- ROLUX SERIGRAFIA Y ROTULACION. 4 indicadores. GACELA, ALTO RENDIMIENTO, ALTA PRODUCTIVIDAD Y BIEN GESTIONADA.

9.- COMUNIDAD CAMPUS. 4 indicadores. GACELA, ALTO RENDIMIENTO, GENERADORA DE RIQUEZA Y ALTA PRODUCTIVIDAD.

10.- OPTARE SOLUTIONS. 4 indicadores. EMPRESA GLOBAL, EMPRESA INNOVADORA, EMPRESA CIRCULAR Y GESTIÓN DE TALENTO.

11.- SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION. 4 indicadores. ALTO RENDIMIENTO, GENERADORA DE RIQUEZA, ALTA PRODUCTIVIDAD Y BIEN GESTIONADA.

12.- TORUS SOFTWARE SOLUTIONS. 4 indicadores. BIEN GESTIONADA, EMPRESA INNOVADORA, EMPRESA CIRCULAR Y GESTIÓN DE TALENTO.