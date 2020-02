Zona Franca pon en marcha unha aceleradora de internacionalización para o sector cultural

Tal e como explicou onte en rolda de prensa o delegado, David Regades, a nova aceleradora CulturaExterior foi deseñada dentro dos programas de internacionalización de Zona Franca para cooperar especificamente co sector cultural e creativo para que as súas empresas poidan acceder a novos mercados

Partindo da experiencia adquirida coa aceleradora multisectorial ViaExterior, que xa leva tres edicións traballando con éxito, en Zona Franca foise deseñando outras aceleradoras específicas como a recentemente celebrada do sector vitivinícola, a que hoxe se presentou para o sector da Cultura, e outra que en breve poñerase en marcha a enfocada ao gran sector Mar. Como dixo Regades “queremos ir dando apoio a todos os sectores porque esta é a mellor maneira de que logremos unha economía máis segura e que resista aos momentos de dificultades e de incertezas”

CulturaExterior é un nova a posta de Zona Franca por un dos sectores de máis rápido crecemento da economía mundial, a industria creativa. Un sector que segundo os últimos datos dispoñibles dean o servizo de información empresarial ARDÁN, 1.361 empresas galegas desenvolveron actividades no sector Creativo e estas xeraron uns Ingresos de explotación de 1.320 millóns de euros e un Valor engadido Bruto de 833 mill. de euros cun emprego total de 9.236 empregados sen contar autónomos. De entre os datos do sector Regades destacou que estas empresas achegan unha Riqueza respecto ao total xerado en Galicia dun 3,57% aínda que é un sector altamente atomizado con apenas 7 empregados de media por empresa. En Galicia, só hai catro grandes empresas deste sector con máis de 250 empregados, o que supón un 0,36% do total sectorial.

Como expuxo o delegado en base aos datos Ardán, as comarcas da Coruña, Vigo e Santiago agrupan o 61% do total de empresas do sector Creativo e entre as tres xeran o 93% do Valor engadido Bruto sectorial sendo A Coruña a que máis traballadores concentra cun 38,30% do total sectorial. Na comarca de Vigo, o subsector con maior peso sobre o total comarcal foi ARTES GRÁFICAS, cun peso en canto a número de empresas do 34,39% e unha xeración de Valor Engadido Bruto sobre o total do sector na comarca do 36,82%. Por subsectores, as empresas que desenvolven as súas actividades no ámbito da MUSICA e a ARQUITECTURA son as que oobtuvieron maiores taxas de crecemento do emprego en 2017 cun 20% e 12,8%, respectivamente.

Quince empresas son as destinatarias deste primeiro CulturaExterior que se caracteriza, principalmente, polo seu carácter práctico e por ofrecer un asesoramento personalizado a cada diferente tipo de empresa segundo a súa especialidade e segundo teña ou non experiencia en internacionalización. De feito, hai empresas que xa teñen presenza en Portugal, outras en Estados Unidos e Australia. É o caso de TokApp, que ten xa unha forte presenza en América Latina; por exemplo, en México, República Dominicana, Chile ou Colombia.

O programa de CulturaExterior desenvolverase desde febreiro e ata finais do mes de maio. Das quince empresas participantes tres pertencen ao sector audiovisual, dous ás TUC, outras dúas empresas están relacionadas coa música e o son e outras se enfocan cara á xestión cultural, eventos, arte urbana e lecer.