Zona Franca financiará os gastos de mantemento do Parque Empresarial Porto do Molle durante a crise do COVID-19

Co obxectivo de seguir analizando como a Zona Franca pode tomar medidas encamiñadas para minorar o impacto real do Covid-19 na economía da nosa área, David Regades mantivo unha reunión telemática coa xunta directiva da comunidade de propietarios de Porto do Molle.

O delegado puido conversar co presidente da comunidade, José Manuel Rouco, de Marine Instruments; o seu vicepresidente, Pedro García- Trejo de GTG Enxeñeiros; Enrique Beiro, de Investimentos Vigo Real e Nacho de Francisco, de Fiba Cátering, quen lle expuxo a súa preocupación pola repercusión desta situación excepcional nos resultados económicos deste ano.

Desta conversación saíu, como primeira achega, que a Zona Franca duplicará durante o próximos tres meses a súa cota á comunidade de mantemento do parque para que as propias empresas non teñan que realizar ningún desembolso durante este difícil período. Unha vez que se normalice a situación, as empresas volverán realizar as súas achegas ata conseguir equilibrar as cotas comunitarias no horizonte do mes de outubro de 2021.

Os empresarios tamén explicaron ao delegado que as empresas de Porto do Molle que traballan prestando os seus servizos ao sector industrial -como son as de automatismos, robótica, enxeñerías etc-, necesitan garantir a saúde dos seus empregados para que estes poidan entrar a desenvolver o seu traballo nas plantas industriais para o que necesitarían facerlles probas para que poidan dispoñer do correspondente carné sanitario.

Ante a complexidade do tema, no que interveñen moitos factores, o delegado prometeu que o equipo técnico de Zona Franca estudará conxuntamente coa xunta de propietarios a mellor maneira de articular unha solución colectiva para as persoas que traballan en Porto do Molle.