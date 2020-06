Zona Franca e Concello de Gondomar a piques de asinar o convenio para a ampliación do polígono da Pasaxe

Para analizar tanto os avances como os pasos pendentes de dar para realizar a reordenación e posterior ampliación do polígono da Pasaxe, o delegado, David Regades e o alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, mantiveron unha reunión de traballo cos seus equipos técnicos nas oficinas de Zona Franca

Esta área industrial, considerada por estudos da Universidade como un proxecto crave para sectores como o metal e a automoción, ten que avanzar en dobre vía, por unha banda na primeira fase o Concello vai mellorar a urbanización e os servizos da área xa construída en común acordo coas empresas instaladas e, pola súa banda, Zona Franca , redactou e está a tramitar un convenio entre esta institución e o municipio para realizar a súa ampliación en 400.000 metros cadrados.

Ferreira explicou que antes da pandemia Gondomar aprobou o proxecto de reparcelamento e equidistribución de cargas e beneficios do polígono da Pasaxe, o que permitirá actuar sobre máis de 200.000 metros cadrados nos que operan máis de cen empresas co que se abriu un novo horizonte nun parque que levaba bloqueado desde a súa creación, en 1964, ao atoparse emprazado en chan rústico. Os 3,4 millóns necesarios para executar as obras terán que ser abonados polos empresarios alí instalados mediante a fórmula de cooperación. Tal e como dixo Ferreira, a licitación dos traballos sacaranse agora a concurso para que as obras comecen canto antes e que desta maneira póidanse levar a cabo as dotacións e servizos á totalidade do polígono.

A Zona Franca como institución encargada de ampliar en 400.000 metros o complexo existente, unha vez que se aprobe o convenio poñerase en contacto cos propietarios de chan para explicarlles o proxecto que conseguirá que, unha vez finalizado, o polígono da Pasaxe conte con máis de 600.000 metros cadrados de extensión que, segundo estimacións, poderá dar emprego a unhas 10.500 persoas nunha nova contorna. Para que este chan realícese cun deseño urbanístico integrador e cos servizos e equipamentos que os novos tempos requiren para desenvolver todo tipo de actividades industriais, a Zona Franca ten nos seus orzamentos unha partida total de 29 millóns de euros entre asistencias técnicas, adquisición de bens e dereitos, custos de urbanización e outros conceptos. Para completar esta área, Regades está en conversacións o rexedor vigués para que no novo plan xeral de ordenación que está a preparar o Concello de Vigo contémplese unha nova superficie industrial lindeira coa Pasaxe na Garrida.

Foto:

David Regades, Delegado Zona Franca

Francisco Ferrreira, Alcalde de Gondomar

Calixto Escariz – Abogado

José Ramón Torres – Director do Dpto. Obras ZF

Rosa Eguizábal – Directora Dpto. Promoción Económica de ZF

José María Valcárcel – Técnico Administración Xeral