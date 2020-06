O Monte Real Club de Yates de Baiona adapta os seus cursos de vela de verán á nova situación sanitaria tras o COVID-19

O club baionés ofrece cursos de vela lixeira e de vela cruceiro, cursos para aprender a navegar nun día, actividades de navegación a vela á tardiña ou ata as Illas Cíes

O Monte Real Club de Yates reabrirá a súa Escola de Vela este verán adoptando protocolos especiais de hixiene, saúde e seguridade polo COVID-19. Aínda que a vela é un deporte de escaso risco, sen apenas contacto físico e practicado sempre ao aire libre, o club baionés ha preferido poñer en marcha medidas específicas co obxectivo de garantir a tranquilidade dos seus usuarios.

A todos os adestradores realizaráselles a proba do COVID-19, e tanto eles como os alumnos deberán pasar un control de temperatura á entrada do club; terán que levar máscara sempre que non estean na auga; despois de cada uso, todas as embarcacións e materiais serán desinfectados; distribuiranse os barcos coa separación esixida; e as actividades teóricas realizaranse no exterior. Tamén está previsto promover medidas de hixiene persoal como o lavado de mans, e se desinfectarán sistematicamente as instalacións do club.

Outra das medidas para aplicar implica unha importante redución no cociente de alumnos por embarcación e curso, polo que as prazas estarán moi limitadas e adxudicaranse por rigorosa orde de matrícula. Aínda que os cursos e actividades non empezarán ata o próximo 29 de xuño, o prazo de inscrición xa está aberto e pódese solicitar praza ou información no club.

A campaña de verán do Monte Real inclúe propostas para que nenos e maiores poidan aprender a navegar a vela e gozar do mar nas Rías Baixas durante os meses de xullo, agosto e setembro. O club baionés ofrece cursos de vela lixeira e de #ver cruceiro, cursos para aprender a navegar nun día, e actividades de navegación a vela á tardiña ou ata as Illas Cíes.