Zona Franca analizará a economía de Arousa e O Salnés para propoñer unha folla de ruta na saída da pandemia

O delegado do Estado asinou un convenio cos concellos de Vilagarcía, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, A Illa de Arousa e Meis e o proceso será participativo, con xornadas para recompilar opinións de axentes e entidades público-privadas relevantes

Zona Franca realizará un plan estratéxico de Arousa e O Salnés e para iso asinou un convenio cos concellos de Vilagarcía, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, A Illa de Arousa e Meis. O plan incluirá un diagnóstico territorial, obxectivos estratéxicos e unha folla de ruta con actuacións específicas, claras e realistas para a mellora da competitividade económica, a calidade de vida e a creación de emprego en cada un deles e a súa comarca.

O delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca, David Regades, asinou o documento cos alcaldes no Grove e explicou que “ademais de facer un diagnóstico, os concellos contarán cun plan operativo detallado, específico e realista de accións, actuacións e instrumentos para que se poña en marcha e os cidadáns poidan comprobalo”.

Segundo o texto, o plan estratéxico comezará cun diagnóstico, fase na que se realizará a recompilación da información e datos que levará a unha análise da situación socioeconómica de cada un deles e da comarca. O traballo terá en conta a repercusión social e económica da crise do Covid-19 e analizará a economía e o tecido empresarial, parámetros como tecnoloxía, innovación e internacionalización, a contorna política e legal, a sociedade e cultura, demografía, medioambiente e sustentabilidade, así como iniciativas de interese.

A información sintetizarase nunha matriz DAFO para determinar debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades e a partir de aí redactarase un informe final.

O proceso será participativo e para iso organizaranse xornadas para recompilar opinións de axentes e entidades público-privadas relevantes sobre a situación actual e os retos futuros co obxectivo de enriquecer a proposta de accións para o futuro.

Ademais, realizarase unha selección de proxectos exitosos ou casos de éxito, con obxectivos similares, tanto de España como internacionais, que poidan resultar inspiradores e que se poidan aplicar nos concellos e as comarcas de Arousa e O Salnés.

Finalmente elaborarase unha lista de axudas públicas susceptibles de ser aplicadas para financiar a implementación dos programas e actuacións propostas e formularanse unha batería de indicadores que faciliten a avaliación e seguimento periódico das accións e permita a toma de decisións. Para a consecución dos obxectivos, constituirase un grupo de traballo paritario con tres representantes de cada parte. O protocolo ten unha duración de 4 anos.

Para o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, “o protocolo asinado con Zona Franca supón unha oportunidade para afinar os obxectivos de posibles novas especializacións económicas locais e comarcais”.

A alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, explicou que “as posibilidades que se abren para Cambados coa firma deste convenio son incuestionables. O apoio do Consorcio da Zona Franca ao Salnés é un fito histórico que marcará a historia da nosa comarca”.

O alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, sinalou que “é necesaria unha avaliación da situación, analizar os sectores económicos dos nosos pobos, valorar novas oportunidades e con todo iso, a través do plan estratéxico, marcar o rumbo dos próximos anos, para poder aproveitar o financiamento que poida vir e optimizar investimentos. Agradecer a Zona Franca esta iniciativa”.

O alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, quixo “agradecer ao Consorcio da Zona Franca de Vigo a oportunidade de colaboración para establecer un Plan Estratéxico e operativo para o Concello de Meaño” e engadiu que “permitirá establecer as directrices e definir as actuacións específicas que impulsen o crecemento socioeconómico do concello e facilitar a transformación e o cambio cara a retos futuros que melloren a calidade de vida das veciñas e veciños de Meaño”, concluíu.

O alcalde de Ribadumia, Carlos Castro, explicou que “este acordo supón crear unha folla de roteiro para o desenvolvemento e a dinamización económica e, por tanto, social do noso concello”.

O alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias, declarou que “por primeira vez, con David Regades á fronte, Zona Franca interésase polos concellos fóra de Vigo e podemos coñecer a institución”.

A alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, asegurou que “para Meis ábrese unha porta moi importante asinando este convenio co Consorcio da Zona Franca de Vigo. E non só a Meis, senón a toda a Comarca do Salnés. Quero dar as grazas a David Regades, como delegado do Estado, por axudarnos a facer historia”.