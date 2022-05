Zona Franca albergará a “Xornada Soltando Amarras” de Empresarias Galicia

O delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades comprometeu o apoio do Consorcio ao IV Foro da Muller, que se celebrará en instalacións do Consorcio en Porto do Molle en Nigrán

A sede de Zona Franca en Porto do Molle, albergará a Xornada Soltando Amarras, que organiza Empresarias Galicia e que se celebrará o próximo mes de setembro destinada a emprendedoras, empresarias e directivas. O delegado do Estado, David Regades, reuniuse coa presidenta da asociación, Susana Pérez, así como con Yoya Núñez, Patricia Iglesias e Pepa Medina, da directiva, para concretar o apoio do Consorcio a esta nova actividade, ademais da o Foro da Muller e o Congreso Empresarias Galicia.

David Regades sinalou que “Zona Franca é un aliado da asociación Empresarias Galicia desde que iniciou a súa actividade, porque a igualdade na empresa e en todas as actividades é unha causa na que estou implicado, como obxectivo fundamental dunha sociedade democrática e avanzada. Ademais, a actividade de Empresarias Galicia axuda a corrixir a situación de desigualdade nos postos de decisión das empresas, que revelan os estudos de Zona Franca realizados dentro do noso programa de Conselleiras”.

Susana Pérez explicou que “Soltando Amarras será unha actividade nova na que propoñemos unha xornada de networking e motivación, que nos demandaron emprendedoras, empresarias e directivas, co obxectivo de desenvolver habilidades de liderado, aprender ferramentas de xestión de equipos ou poñer en valor o papel da muller no ámbito da pesca”.