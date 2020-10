XXVII Festa do Callos do Porriño

As asociacións AHOSPOR e ACIPOR, co apoio do Concello do Porriño, organizan a 27ª edición da Festa dos Callos que terá lugar este domingo 4 de outubro.

Preto de trinta establecementos do Porriño participan. Segundo acordaron establecementos e organizadores, este ano estrease un novo prezo único, de 6 euros que inclúe ración de callos, pan e a cazola conmemorativa.

As limitacións impostas polos protocolos anti-covid obrigan a organizadores e Concello a reducir os actos públicos. Haberá animación de rúa a cargo da Agrupación Feixoada, a partir de mediodía.

A relación dos establecementos de hostalaría participantes neste certame é a seguinte:

Adega de Montero Vinoteca, A Francachela, Argentino 2, Bar Celtiña, Bar Liceum, Cafetería El Sol, Cafetería O Porriño, Cafetería Platinum, Casa Di Mili, Cólleo con Pinzas, Enigma, El Cincuentaicinco, Hamburguesería Fran, La Cueva, La de Chato, La Pantera Rosa, Maloserá, Maracaná, O Xantar de Pepa, Paso a Nivel, Restaurante Pontenova, Restaurante Val da Louriña, Saspi, Scala, Tapería Maracaibo, The Classic. La Abuela Rockera, Volvoreta y Zentral.