Xornada de Portas Abertas no Museo Arqueolóxico de Santa Trega na Guarda

O Monte Santa Trega celebra este mércores 18 de maio o Día Internacional dos Museos cunha xornada de portas abertas na que os visitantes poderán acceder gratuitamente ao monte e visitar o MASAT, Museo Arqueolóxico de Santa Trega, no seu horario habitual de 10:00 a 20:00h.

O Monte Santa Trega contará con visitas guiadas novamente neste verán pero como novidade xa comezarán as fins de semana de xuño.

Aqueles que visiten o Monte Santa Trega poden coñecelo con máis detalle escoitando as audioguías dispoñibles en varios idiomas.

Están dispoñibles en YouTube tan só hai que buscar como audioguías Monte Santa Trega e poderás escoitar as 12 pistas nas que aportan tanto información do Castro de Santa Trega como da Capela, da paisaxe,… Sen esquecer que unha das pistas corresponde ao MASAT, un espazo interesante para visitar e dispor dun maior coñecemento sobre a cultura castrexa-romanas e as pezas atopadas nas diferentes excavacións como as moedas, as labras e o Cabezón do Trega, a última pezas incorporada á exposición do MASAT.