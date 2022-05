Volve a Semana Azul da Asociación Ría de Vigo de Entidades Naúticas

Por terceiro ano consecutivo, a Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas celebra a Semana Azul entre o 30 de maio e o 5 de xuño en diferentes puntos da Ría de Vigo tanto deportivas, como culturais e turísticas abertas a calquera tipo de público

A Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas lanza, por terceiro ano consecutivo, unha nova edición da Semana Azul, unha iniciativa para toda a sociedade que fomenta a promoción de Galicia e da Ría de Vigo como destinos culturais e turísticos a través de actividades náuticas de carácter deportivo, cultural e recreativo e que conta co apoio da Secretaría Xeral para ou Deporte, a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo e a Autoridade Portuaria de Vigo.

O evento, que se celebrará a semana do 30 de maio ao 5 de xuño, contará cunha ampla oferta de actividades dirixidas a todos os públicos que abarcan desde a práctica de deportes náuticos como vela, kaiak, remo, surf e pedal surf; xornadas técnicas ou de divulgación centradas no deporte e na contorna da Ría de Vigo e o seu patrimonio e actividades recreativas como un cruceiro á tardiña ou unha showcooking con produtos da Ría.

Como novidade para esta nova edición, estaranse a realizar actividades gratuítas con centros educativos nas que participarán ata 500 estudantes de entre 8 e 14 anos e actividades deportivas inclusivas de motonáutica e surf.

O acto de presentación da Semana Azul e do programa de actividades, que foi celebrado esta mañá nas instalacións do R. C. Náutico de Vigo, contou coa participación do secretario xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete; a delegada da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña e o presidente de ARIVEN, Miguel Pereira.

A partir de hoxe, poderase consultar o programa completo de actividades e acceder aos formularios de inscrición para cada unha das actividades a través do blogue da páxina web de ARIVEN ( https://www.ariven.es/blog/) ou as redes sociais da asociación, Twitter (@ RiadevigoAriven) e Facebook (@ ArivenRiadeVigo).

Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas

A Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas, ARIVEN, é unha entidade sen ánimo de lucro que nace no marco da estratexia Blue Growth do Porto de Vigo, como forma de promover a cultura náutica e fortalecer o sector náutico ao longo da cadea de valor.

Actualmente, a asociación está formada por 26 entidades vinculadas á cadea de valor da náutica na Ría de Vigo, contando entre os seus asociados con numerosos clubs náutico-deportivos e operadores de actividades turísticas, entre outros, con experiencia no deseño de experiencias e actuacións relacionadas co turismo mariñeiro e a náutica recreativa.

ARIVEN traballa por e para o fortalecemento do sector náutico desde múltiples vías, entre as que se encadra como prioritaria a posta en valor dos recursos patrimoniais vinculados ao mar, como forma de revalorizar a cultura, historia e elementos naturais presentes na contorna. Neste marco, promóvese a posta en marcha de accións coas que achegar á sociedade ao mar a través do deporte, a náutica recreativa e as actividades culturais e turísticas como fonte de saúde, pero tamén de enriquecemento persoal e social, e que ademais supoñen un claro motor de desenvolvemento económico.