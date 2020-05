Vigo mantén a peonalización de rúas os domingos e festivos e inicia este venres a ampliación aos días laborais

Abel Caballero confirmou este venres o proceso de peonalización de rúas para a súa apertura aos cidadáns en diferentes zonas da cidade tamén en días laborais.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmou que a partir das 17:00 horas deste venres, 8 de maio, ata as 23:00 horas o Concello inicia unha nova quenda de peonalización de rúas en días laborais. “Hai que seguir peonalizando en días festivos e laborais, temos que utilizar o espazo da cidade para a xente porque necesitamos rúas para que as usen os cidadáns”, asegurou Caballero en rolda de prensa.

Esta medida é compatible coa decisión de peonalizar 70 rúas os domingos e festivos. Respectarase en todo caso o acceso rodado ao domicilio da veciñanza, e favorecerase a prestación do servizo do transporte público urbano.

Así as rúas que quedarán pechadas ao tráfico desde este venres a partir das 17:00 horas son:

Zona Bouzas : Johan Carballeira

: Johan Carballeira Zona Coia: Nigrán, O Grove, Avenida Castelao (dos carrís de circulación sentido Samil entre O Grove e Tomás Paredes), Marín (entre Castelao e Vilagarcía de Arousa).

Zona Navia: Lamelas, Pedra Seixa (entre Ufas e Lamelas), Limpiño (entre Teixugueiras e Pedra seixa), Ufas.

Ademais, en domingos e festivos, desde as 08:00 ata as 23:00 horas, as rúas que se peonalizan son: