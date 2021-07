Vázquez Almuiña rende homenaxe a María Díaz García, coñecida popularmente como “Marujita” e un dos emblemas do porto pesqueiro de Vigo

Marujita foi cobradora do xeo durante máis de medio século no porto pesqueiro e desde o 2005 ten unha rúa co seu nome no Berbés

A pesar da crise sanitaria que estamos a vivir a nivel mundial como consecuencia da pandemia por coronavirus, e que puxo coto ás grandes celebracións, o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, quixo render un sentido e íntima homenaxe a un dos emblemas do Porto Pesqueiro do Berbés, con motivo da festividade do Día do Carmen, patroa dos mariñeiros, que terá lugar mañá venres, día 16 de xullo.

Tras realizar unha ofrenda floral á virxe, que leva toda a semana presidindo a sede da Autoridade Portuaria de Vigo na Praza da Estrela, Vázquez Almuiña tivo unhas palabras de agradecemento para todos os membros da Comunidade Portuaria e os propios traballadores da Autoridade Portuaria, especialmente a Policía Portuaria, polo labor desempeñado desde o inicio da pandemia para garantir o bo funcionamento dunha infraestrutura crave no abastecemento da poboación.

Evitar as concentracións

Neste contexto, lembrou que a Policía Portuaria está a levar a cabo un labor encomiable no que respecta a a seguridade do Porto de Vigo e que, desde a fin de semana pasada, sumouse á solicitude das autoridades sanitarias para tratar de evitar calquera tipo de concentración de persoas nas zonas da súa competencia, como consecuencia da evolución da pandemia. Segundo informou, a Autoridade Portuaria de Vigo seguirá actuando neste sentido, prohibindo o acceso á Praza da Estrela e aos xardíns das Avenidas en horario de 00.00 a 06.00 h. de xoves a domingo.

Vázquez Almuiña aproveitou, ademais, para pedir á poboación que non se relaxe e que siga cumprindo con todas as medidas marcadas polas autoridades sanitarias, como o uso das máscaras e o distanciamento social e, ao mesmo tempo, fixo especial fincapé sobre a importancia de acudir aos cribados poboacionais, especialmente no caso dos máis novos, á espera de ser vacinados.

Toda unha vida no Berbés

Durante o acto, o máximo responsable portuario estivo acompañado por membros do Comité de Empresa; da Asociación Cultural e Deportiva do Porto de Vigo; pola directora do centro Stella Maris en Vigo, María Elvira Larriba; polo director-xerente de Frigoríficos de Vigo, Darío Iglesias; membros do persoal directivo, responsables do Porto Pesqueiro, traballadores da Autoridade Portuaria; e por María Díaz García, coñecida popularmente como “ Marujita”, á que o presidente quixo render unha sentida homenaxe.

Segundo destacou Vázquez Almuiña, o desenvolvemento da pesca non pode entenderse sen falar do traballo realizado polas mulleres que, desde épocas remotas, foron mariscadoras, realizaron tarefas imprescindibles e complementarias ás capturas mariñas que facían os seus maridos, repararon redes, descargaron embarcacións para transportar ata terra as capturas en cestos sobre a cabeza, venderon peixe, traballaron nas fábricas de salgadura e conserva de pé durante interminables xornadas, onde constituían a maioría do persoal de traballadores, froito dunha enorme “vontade e sacrificio” para achegar un complemento á economía familiar.

Moitas destas mulleres -lembrou- estiveron presentes no porto pesqueiro do Berbés, onde formaron parte da colla, seleccionaron e estibaron o peixe, transportárono e tamén o comercializaron. Mesmo traballaron no seu secado e no aproveitamento da súa graxa. “As súas historias de vida poden ser significativas da inmensa achega da muller ao progreso da pesca en Vigo”, salientou.

Naceu en Vigo o 24 de outubro de 1937. O seu pai e ela levaban o control diario de válelos do xeo e cobraban as facturas mensualmente. Cando el xubilouse, ela ocupou o seu posto.

Neste contexto, explicou que María Díaz García, máis coñecida como “ Marujita”, foi cobradora do xeo de Frigoríficos de Vigo durante máis de 50 anos no porto pesqueiro, e nel segue pasando a maior parte do día. “Unha muller coñecida e querida por todos” e que, desde o ano 2005, ten unha rúa co seu nome no interior do Berbés.

Filla de Antonio Díaz Álvarez, conserxe na antiga lonxa do porto, Marujita aínda era unha nena cando algúns días percorría a ribeira da man do seu pai. Para levar un diñeiro adicional a casa, encargábase tamén de repartir válelos e facturas da fábrica de xeo Frigoríficos de Vigo.