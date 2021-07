A Fundación Bienal de Arte de Cerveira promove unha exposición coas doazóns máis recentes feitas ao Museo da Bienal

A Fundación Bienal de Arte de Cerveira promove unha exposición coas doazóns máis recentes feitas ao Museo Bienal de Cerveira. En total, presentaranse ao público 43 obras de 36 artistas de 8 nacionalidades, nunha exposición que marca o retorno da actividade expositiva de FBAC.

A exposición “Doazóns ao Museo Bienal de Cerveira” destaca pola súa diversidade, temas e contextos, con artistas de 8 países representados: Brasil, España, Guatemala, Italia, Líbano, Portugal, República Checa e Turquía. Segundo o director artístico, Cabral Pinto, neste caso, artistas de renome como Graça Martins e Isabel de Sá, Jaime Silva, Choichi Nishikawa e António Barros representan un activo para a colección, así como artistas emerxentes.

Aberta ata o 28 de agosto, “esta exposición tamén é un recoñecemento público aos doantes e constitúe unha mostra da diversidade do patrimonio do Museo”, engade Cabral Pinto.