UVigo Motorsport elixe Silverstone e Montmeló para poñer a proba o seu monopraza UM23

O UM23

Dende o equipo vigués agardan poder mellorar neste 2023 os resultados obtidos na pasada temporada, na que competiron en Hungría no Formula Student East e en Castellolí no Formula Student Spain. “Foron os mellores da historia do equipo: un 3º posto no Business Plan e un 5º na proba Endurance, modalidade de resistencia que moi poucos equipos logran terminar”. Destacan que “a mellora nos resultados está sendo superlativa”, recalcan, e non só nas carreiras, “senón tamén no que atinxe á presenza nos medios e redes sociais”.

Para mellorar estes resultados o equipo contará co UM23, un novo monopraza que nace da mellora do vehículo da pasada edición. “Estamos desenvolvendo un coche que intentará mellorar os resultados conseguidos ata agora”, explican, e neste proceso “o feedback obtido das probas feitas ata agora e dos axustes no monopraza da temporada anterior é crucial, xa que amosas os aspectos a mellorar e retocar”.