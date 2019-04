Universidade e Mancomunidade Montes colaborarán para poñer en valor e divulgar a natureza que rodea Vigo

Traballo conxunto para previr e erradicar o botellón

Na reunión celebrada nas últimas horas no despacho do reitor, tamén se abordaron os efectos colaterais que no parque forestal de Beade se produciron, despois que non se permitise a celebración no campus do botellón previsto co gallo da celebración de San Pepe. Neste sentido, confirmouse a participación de representantes da Mancomunidade de Montes nas xuntanzas previas que se celebran cando se confirma a previsión de organizar un botellón, unha práctica que o reitor asegura que “esperamos erradicar nos campus, nos tres, pouco a pouco, pero espero que poidamos logralo”, asegura Reigosa.