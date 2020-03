Unha visita virtual á mostra «Científicas que contan»

Os inicios

«Científicas que contan» é unha exposición que naceu froito dun proxecto financiado pola Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo no ano 2017. Foi coordinado por Belén Rubio, por aquel entón decana da Facultade de Ciencias do Mar e na actualidade vicerreitora de Investigación, e contou coa implicación de Paz Alonso, enlace de igualdade desa mesma facultade. A idea xurdiu no equipo decanal, do que tamén formaban parte outras 3 mulleres, Ana Bernabeu, Nuria Pedrol, e Amelia Coello, co obxectivo de dar visibilidade ao traballo da muller na ciencia, unha labor que na antigüidade foi ocultada en moitas ocasións. Coa participación de estudantes de Ciencias do Mar, a mostra inaugurouse en febreiro de 2018 nese mesmo centro coa idea de seguir facendo un percorrido por todos os campus da Universidade de Vigo.