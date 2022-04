Unha guía afonda nas orixes de Combarro e no seu “descubrimento” como patrimonio cultural de Galicia

Do deseño da rúa Nova ao “descubrimento” da vila

Promovidas tamén pola Asociación A Solaina de Defensa do Patrimonio Cultural de Combarro e editadas co apoio do Concello de Poio, esta guía tivo dúas versións previas en 2013 e 2017. Non obstante, recoñece Vallejo, esta nova edición “é en varios aspectos unha publicación totalmente nova e novidosa”. Por unha banda, pola ampliación que realiza no apartado dedicado á historia da vila, na que documenta como a “planta de Combarro” responde a unha “vontade e criterio ordenador” dos monxes de San Xoán de Poio, que, explica, “resolven con parcelas con frontes semellantes”, duns 100 metros cadrados de superficie, dos que unha parte destínanse á vivenda, dando lugar á rúa principal da vila, coñecida como rúa Nova no século XVI; mentres que a parte posterior destínase ás hortas.

Outra das principais novidades atópase no capítulo Descubrimento de Combarro como pueblo de interés artístico y turístico y declaración como Conjunto Histórico, no que Vallejo explica con detalle o papel que xogou a Sociedad Arqueológica de Pontevedra “no descubrimento e difusión dos valores artísticos, arquitectónicos e culturais de Combarro” a partir da última década do século XIX. O catedrático detense no papel que xogaron figuras como o que fora o primeiro director do Museo, Casto Sampedro, artistas como Zagala, Souto e Sobrino ou escritores como Emilia Pardo Bazán, Paz Andrade, Castelao ou Filgueira Valverde. O feito de que detivesen a súa mirada nesta vila levou no primeiro terzo do século XX ao que Vallejo define como “a dualidade” dunha vila “mariñeira, de xentes humildes”, pero tamén “pintoresca”. Tratábase xa dun núcleo “visto e valorado desde fóra, desde o mundo urbano, con valores que merecen ser coñecidos, divulgados e aproveitados como recurso turístico”, o que o leva a figurar nun “importante número” de publicacións, mesmo chegando a aparecer nunha das portadas da revista da axencia de viaxes Thomas Cook en 1924.

Este “proceso de descubrimento e valoración, desde a Galicia urbana, do Combarro digno de ser coñecido, estudado, divulgado e preservado, por ser representativo, en última instancia, da Galicia mariñeira e ao tempo labrega” supón á súa vez, como sinala Vallejo, o inicio dun “proceso longo”, que levará en 1972 á súa declaración como conxunto artístico e pintoresco de carácter nacional. Un proceso cuxas orixes Vallejo sitúa en 1929, ano no que a Junta Provincial de Turismo, “recollendo o sentir de Filgueira Valverde e do arquitecto Antonio Palacios, reclama a atención para a conservación e defensa do patrimonio arquitectónico de Combarro”.