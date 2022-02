Unha ducia de proxectos do sector mariño-marítimo encara a saída ao mercado co apoio de Zona Franca

Sherpa do Mar impulsa a emprendedores con proxectos de produción de mexillón, compostos bioactivos de macroalgas invasoras, produtos cosméticos, solucións portuarias e de trazabilidad, realidade virtual, unha plataforma de turismo científico-mariño, un sistema de localización de contedoras ou unha baliza con fondeo ecolóxico

Os doce proxectos emprendedores que entraron no Programa Sherpa Journeys encaran a súa fase final. O Consorcio da Zona Franca de Vigo apóialles, desde agora, cun programa de formación especializada, que lles ofrecerá maiores garantías de éxito neste último tramo antes da súa saída ao mercado.

O programa Sherpa do Mar, do que o Consorcio é un dos socios, impulsa produtos e servizos innovadores que acheguen solucións de alto valor engadido a necesidades reais do ámbito mariño-marítimo.

O delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca, David Regades, explicou que “durante 14 meses estivemos acompañando a estes proxectos asignándolles un mentor que lles apoiou para consolidar o seu desenvolvemento e crecemento. Recibiron asesoramento científico-técnico e púxose á súa disposición unha extensa rede de contactos para consolidar a súa idea de negocio. Durante este período, detectamos necesidades de formación e asesoramento, que cubrimos con catro talleres que empezan agora”, destacou.

Os 12 proxectos do Programa Sherpa Journeys, seleccionados o pasado ano por un Comité técnico formado por representantes das entidades socias do proxecto, están relacionados coa produción de mexillón, extracción de macroalgas invasoras para compostos bioactivos, produtos cosméticos con extractos de microalgas, así como biotecnoloxía aplicada á produción, varias solucións portuarias, realidade virtual para investigación e divulgación científica, ferramentas de trazabilidad, unha plataforma de experiencias de turismo científico-mariño, un sistema de localización de contedoras, unha baliza con fondeo ecolóxico e un novo propulsor de proa.

Sobre o Sherpa do Mar

Sherpa do Mar é un proxecto integrado no Programa de Cooperación Transfronteiriza INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado nun 75% por fondos FEDER, cuxa finalidade é poñer en marcha unha rede transfronteiriza de emprendemento no ámbito mariño-marítimo e da blue economy, que favoreza a xeración de emprego e o incremento de competitividade empresarial a través do impulso de compañías de base tecnolóxica.

Liderado polo grupo REDE da Universidade de Vigo, conta coa participación de Campus do Mar e o Vicerreitorado de Investigación da Universidade de Vigo, o Consorcio Zona Franca de Vigo, a Axencia Galega de Innovación ( GAIN) e as universidades de Santiago e A Coruña. Por parte de Portugal, participan a Associacão de Transferência de Tegnologia de Asprela ( UPTEC), a Universidade do Porto, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental ( CIIMAR) e o Fórum Oceano- Associação dá Economia do Mar.

Proxectos Seleccionados Programa Sherpa Journeys Emprendedores:

MytUniSex: Propón a produción de liñas de mexillón unisex a gran escala e de forma sostida ao longo do ano. Mediante a implementación dun programa de reprodución intensiva en laboratorio, prevé lograr viandas de tonalidade laranxa intenso, as máis apreciadas polo consumidor e de gran valor comercial para a industria conserveira, ou subproductos de alta calidade e con valor engadido, como podería ser o caviar. O proxecto busca ademais promover o uso sostible dos recursos mariños, ofrecendo unha alternativa que podería reducir a necesidade de colleitar a semente no intermareal rochoso.

ActiveAlgae: Centrado no desenvolvemento de produtos cosméticos de orixe natural, baseados en extractos de microalgas eucariotas sen explorar, e con propiedades antinflamatorias, hidratantes, exfoliantes ou protectoras contra os raios ultravioletas ( UV).

BIMA (Bioloxía e Información Marítima Ártabra): Dirixido ao desenvolvemento de solucións tecnolóxicas baseadas en GIS e enfocadas a mellorar a competitividade do sector portuario e as organizacións relacionadas co medio mariño.

SUBGO: Proxecto de realidade virtual ( VR), aumentada ( AR) e mixta ( MR) dirixido á investigación e divulgación científica de paisaxes submarinas con aplicacións no sector da educación e do ecoturismo.

ValBioSea: Centrado no desenvolvemento dun método de extracción eficiente para a selección de compostos bioactivos, de alto valor engadido e obtidos de macroalgas invasoras, cun enfoque de biorrefinería en fervenza.

Fish & Food Technology: Propón a creación dunha ferramenta baseada en tecnoloxía blockchain para a trazabilidad e seguridade alimentaria de produtos. pesqueiros.

Sailing For Science: Está enfocado á creación de experiencias de turismo científico-mariño, mediante a posta en marcha dunha plataforma aberta á comunidade científica interesada na participación de actividades de ciencia cidadá, co obxectivo de poñer en valor o ecosistema da rexión atlántica.

Contedora Over Board system ( COBS): Centrado na creación dun sistema de localización de contedoras e flotabilidad que permita xerar alertas que reduzan a xeración de verteduras contaminantes ou posibles situacións de risco para a navegación e o medio mariño.

Blue Bioprana: Propón a aplicación de solucións de biotecnoloxía que reducen o impacto ambiental dos subproductos orgánicos e xeran procesos de produción máis sostibles e con maior rendemento, que poderían empregarse tamén en modelos de economía circular.

ABZU Maritime Platform: Plataforma de operacións portuarias baseada en tecnoloxía blockchain que achegará máis transparencia, sinxeleza e inmediatez.

Basemar: Centrado na fabricación e comercialización de balizas con fondeo ecolóxico para sinalización marítima e de parques de cultivo de marisco, que ofrecen datos en tempo real.

KERSSHIP: Dirixido a todas as navieiras, armadores, estaleiros, varaderos, etc a idea de negocio consiste en comercializar un novo propulsor de proa máis eficiente aos actuais. A vantaxe do sistema radica que o motor propulsor ademais de funcionar como “propulsor” tamén funciona como captador de enerxía en distintas manobras de navegación, ademais, de maior autonomía enerxética e reducir as emisións do buque tamén permite minimizar riscos de colisión entre buques con grandes inercias.