Presentan a XIV Bienal Internacional Concello de Cangas-Frigoríficos Morrazo

Tras a paréntese dun ano, motivado pola pandemia, o Auditorio volverá ser escenario da Bienal Internacional Concello de Cangas-Frigoríficos Morrazo que este ano celebra o seu XIV edición.

O Salón de Plenos do Concello acolleu a presentación que correu a cargo da concelleira de Cultura de Cangas, Aurora Prieto; o comisario da mostra, Camilo Camaño Xestido; o edil de Facenda, Mariano Abalo e o director do Auditorio, Juanjo Pérez. Todos coincidiron en celebrar o regreso de Arte non Morrazo e o respaldo económico, tanto por parte do Concello como da empresa Frigoríficos do Morrazo, encargados a partes iguais de sufragar os 12.000 euros en premios que se repartirán os catro gañadores ou gañadoras.

As obras seleccionadas estarán expostas desde o 10 de xuño ata o 15 de xullo. Antes, o xurado fará unha selección das pinturas e esculturas presentadas ata o 12 de abril, aínda que a entrega física poderá realizarse ata o 6 de maio.