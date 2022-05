Un dos cruceiros máis avanzados medioambientalmente do mundo fai escala por primeira vez no Porto de Vigo

O Porto de Vigo deu hoxe a benvida a MSC Virtuosa, un dos últimos barcos en unirse á frota de MSC Cruceiros. MSC Virtuosa foi inaugurado en novembro de 2021 e é un dos cruceiros máis avanzados medioambientalmente do mundo

A esta escala inaugural, que estivo acompañada do tradicional intercambio de metopas, acudiron tanto representantes de MSC Cruceiros como autoridades portuarias. Entre eles Jesús Vázquez, presidente do porto de Vigo, e Sofía Basterra, responsable de comunicación de MSC Cruceiros en España.

Esta primeira escala no porto de Vigo marca outra fito clave na estratexia da compañía por aumentar a súa presenza en España e, especificamente, en Galicia, e supuxo unha oportunidade única para que a cidade de Vigo coñeza MSC Virtuosa, un innovador barco con capacidade para máis de 4.800 pasaxeiros.

Así o expresou Sofía Basterra, que comentou: “É un pracer para nós vover ao porto de Vigo, non só para celebrar a primeira escala de MSC Virtuosa neste porto, senón para para volver traballar con todas as autoridades, empresas e axencias de viaxes, provedores e entidades locais cos que colaboramos desde hai tempo e cara aos que nos une unha relación profesional. O porto de Vigo é a entrada a unha cidade encantadora, cunha gran oferta cultural que supón un reclamo para os nosos pasaxeiros nacionais e internacionais. Esperamos podemos serguir traballando coas autoridades do porto de Vigo para seguir estreitando os lazos e traballando xuntos de fronte ao futuro”.

Pola súa banda, o presidente do Porto de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, destacou que, “esta escala demostra a boa saída da crise do sector cruceiros, que no caso de Vigo, queda patente a través de visitas inaugurais como esta, buques de grandes dimensións e unha aposta cada vez maior por parte das navieiras polas novidades tecnolóxicas e ambientais”. Neste sentido, felicitou a MSC por seguir elixindo o Porto de Vigo como escala destes grandes buques e lembrou que a institución que preside reforzou o seu defensa da sustentabilidade a través da súa nova estratexia de Crecemento Azul ( Blue Growth) para o período 2021-2027.

Ten a cúpula LED máis longa do mundo nun cruceiro e tamén conta cunha galería de arte con obras de Andy Warhol e Roy Lichtenstein

O evento de hoxe supuxo unha oportunidade única para que tanto os vigueses como numerosos turistas poidan contemplar MSC Virtuosa en todo o seu esplendor. Este innovador buque, de 331 metros de eslora, incorpora importantes novidades tecnolóxicas e ambientais, está deseñado para ofrecer unha experiencia dinámica e cegadora aos pasaxeiros con características e instalacións innovadoras, como é MSC StarShip Cllub, dispoñible exclusivamente en MSC Virtuosa e protagonizado por Rob, o primeiro camareiro robótico humanoide futurista do mundo ou a área comercial máis grande no mar, un paseo de 112 metros cunha impresionate cúpula LED.

O cruceiro MSC Virtuosa conta con Rob, o primeiro camareiro robótico humanoide no mar que fala oito idiomas, prepara cócteles e ensina pasos de baile aos pasaxeiros

MSC Virtuosa chegou hoxe ao porto de Vigo tras realizar os últimos días nas Palmas, Tenerife e Lanzarote, onde tamén celebraron a primeira escala de leste. MSC Virtuosa está a realizar un itinerario de 11 días desde Southampton, Reino Unido, que será porto basee durante a tempada de verán nunha serie de cruceiros polo Norte de Europa.