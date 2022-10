Tudenses dobremente condecorados polos seus méritos profesionais e deportivos

Medalla ao Mérito Policial de Galicia para catro axentes da Policía Local logo da súa actuación na explosión de Paramos. A deportista Marisa Giráldez recibiu a condecoración ao Mérito Deportivo de Galicia

Semana de múltiples condecoracións a tudenses. Por unha banda catro axentes da policía local de Tui recibiron hoxe a Medalla ao Mérito Policial de Galicia pola súa actuación na explosión de material pirotécnico rexistrada 23 de maio de 2018 no barrio da Torre, en Paramos.

Nun acto celebrado na sede da Academia Galega de Seguridade na Estrada, a Xunta premiou o labor policial do actual inspector xefe, Manuel Arca, do anterior no cargo, José Ramírez, e tamén dos axentes David González e Avelino Martínez.

Co este galardón, a máxima distinción policial en Galicia, recoñécese a profesionalidade demostrada aquel 23 de maio axudando aos damnificados, trasladando aos feridos e adentrándose no lugar onde se producira a explosión buscando feridos sen importar o risco. A entrega desta condecoración, que xa viñera publicada no DOG en 2020, adiouse até hoxe debido á pandemia.

Amais o policía tudense Avelino Martínez recibiu o distintivo por 25 anos de servizo no corpo.

Por outra parte esta semana outra tudense, Marisa Giráldez, foi recoñecida por toda unha vida dedicada ao deporte. Marisa Giráldez, deportista e pioneira en deportes como o baloncesto e o bádminton en Tui, recibiu esta semana a condecoración ao Mérito Deportivo de Galicia, nun acto celebrado en Santiago de Compostela.

Como muller, bateu portas no deporte en multitude de ámbitos dende moi nova e ata o día de hoxe, que continúa ligada á práctica deportiva como presidenta do Club Bádminton Tui. Coma deportista profesional, xogou no Celta de baloncesto entre 1969 e 1971, foi campioa de España de baloncesto no ano 1967 e tamén mellor xogadora de liga nese ano. No 74 comezou a súa andaina co bádminton pero tamén fixo tenis, balonmán ou golf, sempre a un alto nivel e gañando torneos en todas as disciplinas e categorías que integrou.