O Auditorio de Cangas presenta a súa programación de outono con 23 espectáculos de música, teatro, cine e danza

Entre a ampla oferta dedicada ás artes escénicas e musicais, destacan por exemplo “Recortes, caneos e outras formas de driblar”, “O lago dos cisnes” ou o tradicional Concerto de Santa Icia.

O pasado venres o Auditorio de Cangas acolleu a presentación da programación deste outono (ata o nadal), que arranca o próximo día 14 e inclúe 23 espectáculos de teatro, música, danza e cinema. A oferta cultural do outono no Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela complétase con varios concertos, como o de Belas Artes por Santa Cecilia, o do Conservatorio Superior de Vigo polo Nadal; “Luzada”, polo jazzista Iago Fernández; ou o musical infantil “Tributo a Encanto”.

O xa tradicional festival de Aspamsim, coa presentación do calendario anual, ou as sesións do Cinema-Club son outras opcións culturais para as próximas semanas, cuxas entradas xa están á venda a través da plataforma Ataquilla.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL. OUTONO 2022.

Venres 14 de outubro (ás 21.00hs).

XAVIER DELTELL presenta: DANDO LA NOTA.

Xénero: Monólogo. Público: Adulto. Duración: 100 m. Entrada: Desde 14,00€.

Sábado 15 de outubro (ás 19.00hs).

III FESTIVAL AREAS GORDAS DE CANTO CORAL.

Xénero: Canto coral. Público: Todos os públicos. Duración: 90 m. Entrada: De balde.

Venres 21 de outubro (ás 20.30hs).

BALLET DE KIEV – ANA SOPHIA SCHELLER presenta: O LAGO DOS CISNES.

Xénero: Ballet. Público: Todos os públicos. Duración: 120 m. Entrada: Desde 22,00€.

Sábado 22 de outubro (ás 20.00hs).

TEATRO DEL NORTE presenta: LAS CRIADAS.

Xénero: Teatro. Público: Adulto. Duración: 80 minutos. Entrada: 5€.

Venres 28 de outubro (ás 21.00hs).

CINE CLUB CANGAS proxecta: CINCO LOBITOS.

Xénero: Cine. Público: Adulto. Duración: 104 minutos.

Sábado 29 de outubro (ás 20.00hs).

COMPAÑÍA ELÉCTRICA presenta: MISS DOCET.

Xénero: Teatro. Público: Adulto. Duración: 75 minutos. Entrada: 5€.

Venres 4 de novembro (ás 21.00hs).

CINE CLUB CANGAS presenta: CERDITA.

Xénero: Cine. Público: Adulto. Duración: 90 minutos.

Sábado 5 de novembro (ás 20.00hs).

ETC ESCOLA DE TEATRO DE CANGAS presenta: VIDAS ENTRE FUSCO E LUSCO.

Xénero: Teatro (Teatro afeccionado). Público: Adulto. Duración: 100 minutos. Entrada: 5€.

Venres 11 de novembro (ás 21.00hs).

CINE CLUB CANGAS presenta: GIRASOLES SILVESTRES.

Xénero: Cine. Público: Adulto. Duración: 107 minutos.

Sábado 12 de novembro (ás 20.00hs).

A PANADERÍA presenta: AS QUE LIMPAN.

Xénero: Teatro. Público: Adulto. Duración: 80 minutos. Entrada: 5€.

Sábado 19 de novembro (ás 20.00hs).

C. BELAS ARTES presenta: TRADICIONAL CONCERTO DE Sta. ÍCIA.

Xénero: Música. Público: Todos os públicos. Duración: 70 minutos. Entrada: De balde.

Venres 25 de novembro (ás 21.30hs).

IAGO FERNÁNDEZ band presenta: LUZADA.

Xénero: Música de Jazz. Público: Todos os públicos. Duración: 75 minutos. Entrada: 10€.

Sábado 26 de novembro (ás 21.30hs).

CULTURACTIVA presenta: AS ALUMNAS.

Xénero: Teatro. Público: Adulto. Duración: 70 minutos. Entrada: 5€.

Venres 2 de decembro (ás 21.00hs).

CINE CLUB CANGAS presenta: O ACONTECEMENTO.

Xénero: Cine. Público: Adulto. Duración: 100minutos.

Sábado 3 de decembro (ás 21.00hs).

JJ VAQUERO presenta: MONÓLOGO.

Xénero: Teatro. Público: Adulto. Duración: 75 minutos. Entrada: Desde 14€.

Mércores 7 de decembro (ás 19.00hs).

TRIBUTO A ENCANTO “Hablemos de Bruno”.

Xénero: Musical. Público: Familiar. Duración: 80 minutos. Entrada: Desde 15€.

Venres 9 de decembro (ás 21.00hs).

CINE CLUB CANGAS presenta: PROXECCIÓN CINEMATOGRÁFICA.

Xénero: Cine. Público: Adulto. Duración: — minutos.

Sábado 10 de decembro (ás 18.00hs).

A.C. LEMBRANZAS DA RÍA presenta: FESTIVAL INFANTIL.

Xénero: Danza e Música tradicional. Público: Todos os públicos. Duración: 90 minutos. Entrada: De balde.

Mércores 14 de decembro (ás 19.00hs).

BANDA DE MÚSICA DO CONSERVATORIO SUPERIOR DE VIGO presenta: CONCERTO DE NADAL.

Xénero: Música. Público: Todos os públicos. Duración: 75 minutos. Entrada: De balde.

Venres 16 de decembro (ás 20.00hs).

CONSERVATORIO PROFESIONAL E ESCOLA MPAL. DE MÚSICA DE CANGAS presentan: CONCERTO DE NADAL.

Xénero: Música. Público: Todos os públicos. Duración: 120 minutos. Entrada: De balde.

Sábado 17 de decembro (ás 20.00hs).

ASPAMSIM presenta: FESTIVAL CALENDARIO 2023.

Xénero: Teatro / Música. Público: Todos os públicos. Duración: 90 minutos. Entrada: De balde.

Xoves 22 de decembro (ás 20.00hs).

CONSERVATORIO PROFESIONAL E ESCOLA MPAL. DE MÚSICA DE CANGAS presentan: CONCERTO DE NADAL.

Xénero: Música. Público: Todos os públicos. Duración: 120 minutos. Entrada: De balde.

Venres 23 de decembro (2 funcións: 20.00hs e 23.00hs).

O CENTRO DRAMÁTICO GALEGO E AINÉ presentan: RECORTES, CANEOS E OUTRAS FORMAS DE DRIBLAR.

Xénero: Teatro / Comedia. Público: Adulto. Duración: 90 minutos. Entrada: Desde 20€.

VENDA DE LOCALIDADES:

Anticipada:

ataquilla.com (buscar en google: ataquilla cangas).

O mesmo día da función:

Despacho de billetes do auditorio, 2 horas antes do comezo do espectáculo.

EXPOSICIÓNS DE ARTE.

Sala de exposicións:

Do 1 ao 29 de outubro.

ALBERTO PENA.

Do 4 ao 19 de novembro.

TINO GATO.

Do 16 de decembro ao 7 de xaneiro.

CRISTINA CARBAJAL E MANUEL CHAPELA.

Vestíbulo principal:

Do 9 ao 30 de decembro.

RAMIRO AGULLA.