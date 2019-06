Triunfo infantil no concurso da Festa da Rosa de Mos

Os nenos Marcos Pazos, Lois Ambrosio e Leire Lorenzo acadaron o primeiro, segundo e terceiro premios do concurso de rosas, respectivamente

A Praza do Concello acolleu os actos centrais da Festa da Rosa de Mos. A partir das 09:00 horas e ata ás 11:00 horas estivo aberto o prazo de presentación de exemplares para os concursos de rosas e empanadas de pan de millo. Ás 11.00 horas oficiouse a Misa Solemne cantada pola Coral Ventos do Val, nunha eucaristía que se celebrou na igrexa de San Mamede de Petelos, sita na Praza do Concello; onde tiveron lugar os actos centrais da Festa da Rosa.

A lectura do Pregón chegou ás 12.00 horas e correu a cargo da alpinista mosense natural da parroquia de Sanguiñeda e integrante da expedición polar feminina ‘Compromiso por la Tierra’,

Tras a deliberación dos correspondentes xurados, fixéronse públicos os premiados nos dous concursos. Os vencedores do concurso de empanada de pan de millo foron:

Premio á mellor presentación: Carmen Pérez

Premio ó mellor sabor: Constantino González Gómez

Premio ao maior tamaño: Panadería San Miguel

Mentres que os gañadores do concurso de rosas foron este ano tres cativos de moi curta idade:

3º Premio: Leire Lorenzo Martínez

2º Premio: Lois Ambrosio Collazo

1º Premio: Marcos Pazos Reigosa

No seu discurso a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, agradeceulles a súa participación a todos os concursantes nos concursos de empanadas de pan de millo e de rosas e salientou que “o amor polo noso pobo únenos a todos os mosenses no Día da Rosa para conmemorar a nosa historia e tradición, o noso emblema municipal que é a rosa, e para gozar da nosa gastronomía coa Exaltación da Empanada de Pan de Millo”; e centrou as súas palabras en “agradecer o labor de veciños, colectivos, administracións… todos/as os/as que fan posible a Festa da Rosa e que contribúen ademais durante todo o ano a que Mos sexa un municipio con identidade propia e territorio de oportunidades”.

Os actos matinais pecháronse cun concerto da Banda de Música Xuvenil de Torroso, que rematou tocando o Himno de Mos, ‘Alborada Camiño da Rosa’, autoría do gaiteiro mosense Xulio Lorenzo.