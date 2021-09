Tomiño rende homenaxe a Suso Montero pola súa implicación social e humana na vida do municipio

A praza do Seixo ateigouse de veciños e veciñas nun emotivo acto que contou coa presenza de autoridades, familiares, amigos e compañeiras de traballo

A praza do Seixo ateigouse este sábado durante a celebración do xa tradicional Acto Cívico do Alivio, este ano dedicado a Jesús “Suso” Montero Villar, coñecido e recoñecido pola súa activa implicación social na vida do municipio e polo seu destacado carácter humano, sempre disposto a axudar a todo o mundo de xeito desinteresado.

No acto estiveron presentes os membros da corporación municipal, alcaldes e alcaldesas da comarca, autoridades e representantes dos corpos de seguridade, homenaxeados en anos anteriores, amigos, familiares e unha multitude de veciños e veciñas que arrouparon ao homenaxeado nunha emotiva xornada.

A gala, presentada polo actor e locutor Suso Pando, puxo en valor a figura do “Suso do INEM”, veciño incansable no seu labor asociativo e social. Nado en Castrelo de Miño no 1954 e veciño de Tomiño logo de casar coa súa muller, Mari. Suso foi membro das comisións de festas de San Blas durante dúas décadas e da Nosa Señora, participou na traída de augas de Vilar e na directiva da Comunidade de Montes de Tomiño, na que segue activo. Tamén destacou polo seu labor no deporte, sendo membro da directiva do Tomiño F.C. e promotor do Tomiño F.C. Feminino.

Na súa intervención Suso non deixou de agradecer a presenza de todos e todas as asistentes “a quen lles gustaría poder saudar un por un”, ademais de lembrar a toda a xente que pasou polo ultramarinos que rexentaban seus pais cando era un cativo e que deixaron unha forte impronta nel. Tamén tivo palabras para lembrar a un dos seus íntimos amigos da infancia tristemente falecido ese mesmo día, o pediatra Juan Luis Villalón Rios, compañeiro co que estudou no colexio dos Maristas. Un papel destacado reservou nos seus agradecementos para a súa muller, Mari, un piar fundamental na súa vida. “Sempre ocupada nos labores domésticos, coidando do pai, logo dos irmáns, logo dos fillos, logo dos netos… e sempre de min”, declarou.

“Gratitude e recoñecemento por parte de toda a veciñanza de Tomiño” foron as palabras da alcaldesa Sandra González cara ao homenaxeado, a quen recoñeceu como “un dos imprescindibles nunha sociedade que aspira a ser mellor, amable e xenerosa cos seus veciños e veciñas”. Montero tamén destacou durante toda a súa vida polo seu marcado carácter humano e solidario, sempre disposto a axudar a todo o mundo, resolvendo dúbidas e asesorando a quen o precisou en multitude de xestións nunha época na que Internet e o acceso á información non eran tan asequibles como na actualidade.

A rexedora relatou o difícil que fora convencer “ao Suso” de que a homenaxe deste ano tiña que ser para el, xa que non entendía o por que do recoñecemento. “Pedinlle que o pensara, e que saíra a rúa e lle preguntara á xente se o merecía ou non. A proba de que é así témola hoxe aquí, con esta praza ateigada de veciños e veciñas que así o cren”, declarou.

A cerimonia contou tamén coa actuación previa da Treboada Baixo Miño e estivo amenizada pola Agrupación Musical de Goián, a cal ofreceu un concerto unha vez finalizado o acto.