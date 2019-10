Terras Gauda reúne nunha exposición única 1.435 carteis de 66 países de todo o mundo

A Estación Marítima de Vigo acolle ata o 20 de novembro este percorrido pola vangarda artística internacional, que participou na Bienal de Cartelismo Francisco Mantecón

A Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón alcanza a 14ª edición convertida nun referente para a comunidade artística dos cinco continentes con 1.435 obras procedentes de 66 países. Arte, paixón polo deseño, creatividade e comunicación entre culturas diversas son a esencia da Bienal que, desde Galicia, abre unha porta á vangarda internacional do deseño gráfico.

Exposición

Os 1.435 carteis de 66 nacionalidades plasman na impoñente exposición a diversidade gráfica e xeográfica, acenos de identidade deste certame. Ademais, reivindican a vixencia do cartelismo nunha sociedade globalizada como ponte de unión entre países.

Data: Ata o mércores 20 de novembro | De 11 a 14 e de 18 a 21 horas | De luns a domingo.

A Bienal conta coa colaboración de prestixiosas universidades, como a de Shangai, que en 2019 está representada por un catedrático da súa facultade de Belas Artes e un grupo de alumnos. A Bauhaus Universitat Weimar, University of San Francisco, París College of Art son outras institucións académicas renome que brindaron o seu apoio, do mesmo xeito que bienales consagradas como a de Brno e a de México, e colectivos profesionais do prestixio: Artnagrada (Rusia), AIGA (USA) e ALADI. Máis de 500 medios e RRSS de Estados Unidos, China, Xapón, India, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica e doutros países exercen de altofalantes dunha cita ineludible para artistas gráficos con longo percorrido profesional e para mozos creadores con talento que buscan a súa oportunidade para brillar. Javier Xaén e Diego Areso son os profesionais que formaron parte do xurado, presidido por José Mª Fonseca Moretón, presidente do Grupo Terras Gauda, e integrado por outros representantes da adega, da Autoridade Portuaria de Vigo e de Turismo de Galicia.

O fallo darase a coñecer o 22 de novembro durante a entrega de premios. A dotación económica ascende a 16.000 euros (10.000 para o 1º e 2.000 para o 1º e 2º accésit, e a Mención Especial).

Países

ALEMAÑA, ANDORRA, ARXENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BANGLADESH, BÉLXICA, BIELORRUSIA, BOSNIA E HERCEGOVINA, BRASIL, BULGARIA, CAMERÚN, CANADÁ, CHINA, CHIPRE, COLOMBIA, CROACIA, DINAMARCA, #ECUADOR, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, XEORXIA, GRECIA, INDIA, INDONESIA, IRÁN, IRLANDA, ISLANDIA, ISRAEL, ITALIA, XAPÓN, LETONIA, LITUANIA, MAURICIO, MÉXICO, MOLDAVIA, MOZAMBIQUE, NIXERIA, NORUEGA, NOVA ZELANDIA, PAÍSES BAIXOS, PERÚ, POLONIA, PORTUGAL, PORTO RICO, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, REPÚBLICA DOMINICANA, ROMANÍA, RUSIA, SERBIA, SINGAPURA, SRI LANKA, SUDÁFRICA, SUECIA, SUÍZA, TAILANDIA, TAIWAN, TURQUÍA, URUGUAI, VENEZUELA