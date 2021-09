Terras Gauda patrocina os Premios Nacionais de Vela

Os premios serán entregados o vindeiro sábado, 4 de setembro, ás 20.00 horas, no Monte Real Club de Yates de Baiona

Terras Gauda mostra de novo a súa vinculación co mar e os deportes náuticos patrocinando os Premios Nacionais de Vela 2021. É a 14ª ocasión consecutiva que a adega apoia estes reputados galardóns, creados hai 29 anos para recoñecer o traballo de deportistas, institucións e proxectos que se poñen en marcha en favor da vela, unha práctica deportiva que simboliza moitos valores compartidos polo grupo adegueiro.

Desde Terras Gauda apláudese a valentía, o esforzo, a coraxe e a capacidade de superación de regatistas individuais e dos equipos. Tamén o encomiable labor desenvolvido por diferentes organismos para que a #ver sexa un dos deportes náuticos de referencia neste país e no exterior.

O presidente do Grupo Terras Gauda, José María Fonseca Moretón, asistiu á presentación dos galardóns no Monte Real Club de Yates de Baiona, na que participaro tamén, José Luis Álvarez, presidente do Monte Real Club de Yates; Pedro Cardona, Comandante director da Escola Naval Militar; Walter Álvarez, director territorial de ABANCA, Carlos Gómez, alcalde de Baiona; José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, Gorka Gómez, Deputado de Deportes a Deputación de Pontevedra e Ignacio Sánchez Otaegui, comodoro do Monte Real Club de Yates.

O vindeiro sábado, 4 de setembro, a partir das 20.00 horas, terá lugar a gala de entrega dos galardóns, no marco do 36º Trofeo Príncipe de Asturias.

O Grupo Terras Gauda expresa o recoñecemento aos premiados nesta edición: Jordi Xanmar e Nico Rodríguez, mellor equipo olímpico; Joan Cardona, mellor regatista olímpico; Támara Echegoyen e Paula Barceló, mellor equipo feminino; Didac Costa, mellor regatista oceánico; Spain Sailgp Team, equipo e proxecto innovador; e Comuniación do Equipo Olímpico Español, premio Mariano Augado de Comunicación.