Terras Gauda logra que a principal aerolínea de Países Baixos seleccione o seu crianza rioxano para os roteiros transoceánicos

O despegamento internacional de Compañía de Viños Heraclio Alfaro continúa coa incorporación de Heraclio Alfaro 2016 á carta de viños da clase Business dos 70 roteiros intercontinentais de KLM.

A principal compañía aérea de Países Baixos, que á súa vez é a máis antiga do mundo, conecta 92 cidades europeas con destinos en Asia, América e África, nos que a segunda anada do crianza rioxano de Terras Gauda xa se serve a bordo.

Despois da súa implantación a nivel nacional, a adega da DOCa Rioxa segue o camiño trazado polo grupo adegueiro, presente en máis de 60 países dos cinco continentes. De Heraclio Alfaro 2016 expórtase un 26% da produción a 21 mercados internacionais con China, México, Suecia e Austria como referencia.

Singular, evocador, rico en matices, en simbioses co terruño rioxano, inspirado en séculos de sabedoría colectiva e moi sorprendente. Así é Heraclio Alfaro 2016, un viño cuxo viaxe é o destino rescatando da historia as fazañas do pioneiro da aviación mundial de quen se tomou o nome tanto para o viño como para a adega.

Situada no corazón da Rioxa Oriental, na estrada que conduce de Alfaro a Corella, terras regadas polo río Estarijo, áchase a moderna adega e a leira con 110 hectáreas. Oliveiras, árbores froiteiras e viñedo concéntranse nun terreo de chans francos, con gran cantidade de canto rodado, profundos e con fertilidade moderada, que inducen un vigor contido e unha correcta maduración.

A Compañía de Viños Heraclio Alfaro comparte a mesma filosofía e idénticos valores que o resto de adegas do Grupo (Terras Gauda, Pittacum e Quinta Sardonia): vitivinicultura respectuosa coa contorna, na que se prioriza a sustentabilidade do viñedo e a elaboración de viños únicos, que poñen en valor as respectivas variedades autóctonas e están estreitamente ligados ao seu territorio.