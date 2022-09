Terras Gauda aposta pola viticultura regenerativa para mellorar a súa sustentabilidade

A economía circular está na orixe deste novo proxecto da adega, que conta cun innovador vermireactor para valorizar e procesar in situ o bagazo xerado na vinificación co obxectivo de transformalo en biofertilizante de alta calidade e aplicalo no viñedo.

Os detalles do proxecto e o innovador vermireactor, foron presentados onte en rolda de prensa, acto no que participaron o presidente do Grupo Terras Gauda, José María Fonseca Moretón, o vicepresidente ejecutivo, Antón Fonseca Fernández, o CEO, Enrique Costas, o director enolóxico de Bodegas Terras Gauda, Emilio Rodríguez Canas, e o catedrático de Zooloxía da Universidade de Vigo, Jorge Domínguez Martín.

A bodega rosaleira continúa avanzando na súa estratexia de innovación para preservar o seu legado vitivinícola e reducir ao máximo o impacto ambiental. A viticultura regenerativa é a nova aposta da adega cun proxecto de economía circular que ten como fin producir biofertilizante de alta calidade para o viñedo para partir do bagazo, que é sometido a un proceso de vermicopostaje.

Para iso, conta cun innovador vermireactor, deseñado e desenvolvido en exclusiva para a adega, que procesa in situ este subproducto da vinificación transformándoo en vermicompost con propiedades bioestimulantes, biofertilizantes e bioplaguicidas. Ao aplicalo no viñedo proporciona un amplo abanico de efectos beneficiosos ao sistema adoito – planta. Isto é debido ao seu elevado contido en nutrientes, facilmente asimilables polas cepas, a súa alta capacidade de retención de auga e a comunidade microbiana que xera.

“Subimos un chanzo máis no noso empeño por conseguir unha maior sustentabilidade ambiental no viñedo, interactuando coa contorna de forma ética e responsable, abordando a conservación, rexeneración e respecto da biodiversidade”, explica o director enolóxico, Emilio Rodríguez Canas, que traballou co Catedrático de Zooloxía da Universidade de Vigo, Jorge Domínguez Martín, considerado un referente internacional en vermicompostaje e ecoloxía do chan, co que colabora desde 2013.

Desde que hai pouco máis dun ano, Terras Gauda activou o seu propio modelo de vermireactor, valorizou máis de 50 toneladas de bagazo mediante un proceso coñecido como biooxidación, no que as miñocas de terra interactúan de forma intensa cos microorganismos deste subproducto da vinificación, que dá como resultado o biofertilizante de gran calidade.

A adega xa comprobara co proxecto de investigación VITALVER os beneficios da utilización do vermicompost no viñedo, a vide e o viño. Agora incorporouno tanto en forma sólida como líquida e o equipo técnico está a observar unha resposta moi positiva nos viñedos, tanto a nivel da microbiota do chan e da mellora na estrutura e porosidade deste, como na saúde e a produtividade das cepas. Tamén ao aplicalo en vides novas, plantadas recentemente, cuns resultados excelentes.

Referente en innovación vitivinícola, Terras Gauda aposta, con este proxecto, pola recuperación da vida dos chans e pola procura dun novo equilibrio centrado no aumento da biodiversidade e da materia orgánica de forma natural. Ademais, abre unha innovadora vía para a autogestión dos subproductos vitivinícolas, optimizando a xestión dos custos de eliminación, ao tratarse dunha tecnoloxía limpa, que incide no aforro enerxético, e fomentando a economía circular, seguindo a filosofía: o que é da terra debe volver á terra.

Á vangarda en investigación

Terras Gauda aborda outros retos en I+D+i e superou xa o ecuador do proxecto de cooperación internacional FlexiGrobots, que impulsan 16 empresas e 8 grupos científicos para utilizar a robótica, a intelixencia artificial e o big data en mellorar a xestión do viñedo e seguir progresando en sustentabilidade.

Un equipo de investigadores internacionais desprazouse recentemente ao viñedo da adega, seleccionado como campo piloto en España, para realizar novas probas ao completarse dous anos de estudo. Volveron a despregar robots terrestres e aéreos co fin de solicitar datos novos e mapear unha parte do terreo creando unha simulación dixital dos viñedos, que permite a identificación de posibles enfermidades na vide para intervir con inmediatez.

Sempre á vangarda do sector vitivinícola desde que elixiu o camiño do I+D+i como elemento diferenciador e emprendeu o seu primeiro proxecto de selección clonal de uva Albariño en 2001, Adegas Terras Gauda rexistrou tres patentes. En 2008, patentou co CSIC un fermento ecotípica exclusiva, extraída do propio viñedo, que reforzou o carácter varietal e os aromas froiteiros.

O proxecto de recuperación do Caiño Blanco, foi un dos puntais da súa estratexia de innovación, recoñecida co Premio de Investigación da Real Academia Galega das Ciencias en 2009.

A 2ª patente, rexistrada en 2010, e relativa a un novo proceso de crianza sobre leas e ao estudo da xeración de manoproteínas, cumpriu o obxectivo de poñer en valor a súa tipicidade e percepción en boca cun carácter sensorial distintivo. A adega licenciou a terceira patente en 2012 desenvolvendo un proxecto internacional en cooperación co CSIC que consistiu en illar un microorganismo propio do Caíño Blanco, que foi certificado xeneticamente mediante test de ADN e garante a elaboración de viños únicos. Precisamente, o proxecto de recuperación desta variedade autóctonca, que practicamente desaparecera, foi un dos puntais da súa estratexia de innovación, recoñecida co Premio de Investigación da Real Academia Galega das Ciencias en 2009.

Internacionalización

Esta aposta pioneira pola investigación foi determinante para o seu posicionamento tanto a nivel nacional como nos preto de 70 mercados internacionais nos que está presente o Grupo, con Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e China á cabeza en exportacións.

Afianzado en catro das zonas vitivinícolas nacionais de referencia con proxección no exterior, comercializa 2,5 millóns de botellas de viño, co selo da singularidade, o apego ao terruño, a identificación da orixe e a posta en valor das respectivas variedades autóctonas.

Entre os fitos, cabe destacar o seu desembarco na Rioxa coa Compañía de Viños Heraclio Alfaro. Previamente incorporara a Adegas Pittacum (Bierzo) e Quinta Sardonia (Sardón de Douro) ao proxecto empresarial do Grupo, do que tamén forma parte a conserveira vexetal máis antiga de Galicia, A Rosaleira, cuxos produtos, entre os que sobresaen os grelos, baséanse na dieta atlántica e saudable.