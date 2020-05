Terras Gauda alcanza a máxima sostibilidade do viñedo cun proxecto de economía circular de valorización do ‘bagazo’

Pioneira na súa aposta polo I+D+i para lograr a diferenciación dos seus viños, Terras Gauda deu un paso máis na súa estratexia de investigación priorizando a sostibilidade ambiental nos novos proxectos que emprendeu.

Un deles deu xa os seus froitos. Trátase de VITALVER, cuxos resultados permiten alcanzar a máxima sostibilidade do viñedo mediante a valorización dun subproducto da vinificación, o bagazo, que retorna á viña como un biofertilizante e bioplaguicida de alta calidade. É un proxecto de economía circular aplicado á viña, que se abordou desde o respecto á biodiversidade da contorna vitivinícola favorecendo, ademais, minimizar o custo de xestión.

Os resultados de VITALVER demostraron os beneficios da utilización do vermicompost no viñedo, a vide e o viño

Máis de tres anos de estudo e ensaios permitiron concluír que a conversión do bagazo en vermicompost mediante un proceso de vermiconversión con miñocas de terra ten un impacto positivo no chan, no estado fisiolóxico da vide e, a nivel organoléptico e analítico, no viño. Adegas Moure tamén participou no proxecto, cofinanciado polo CDTI con fondos FEDER da Unión Europea a través do Programa Operativo Plurirrexional de Crecemento Intelixente 2014-2020. Dous equipos de investigación das universidades de Vigo e Santiago, liderados polos Catedráticos Dr. Jorge Domínguez e Dra. Marta Lores, respectivamente, colaboraron na parte científica do proxecto.

Terras Gauda seleccionou 6,5 hectáreas de viñedo en dúas contornas con características edafoclimáticas diferenciadas, ás que se incorporou no último ano unha parcela de Caíño Branco en desenvolvemento que se había replantado recentemente. Unha vez comprobado que a utilización de vermicompost de bagazo de uva mellora a estrutura do chan e favorece a presenza de microorganismos beneficiosos para a saúde da planta, ampliouse o alcance para coñecer o seu efecto como bioestimulante e xerador de defensas naturais. Así mesmo, realizouse unha comparativa dos efectos do uso do vermicompost fronte a outros abonos cuxo uso está moi estendido. As conclusións obtidas son:

Chan: Para que a planta asimile nutrientes e obter un bo estado sanitario das vides é clave coñecer a respiración basal, que mide a actividade microbiana do chan, e foi netamente superior nas cepas onde se empregou o vermicompost fronte ás cepas testemuña. Por outra banda, a relación carbono/nitróxeno resultou sensiblemente inferior, o que indica que este chan constitúe unha mellor fonte de nutrientes de liberación lenta para as plantas. Planta: O contido en clorofila, estreitamente relacionado coas condicións nutricionais da planta, é moi superior nas que se abonaron con vermicompost. En canto ao estado sanitario, observouse unha maior protección fronte a patógenos e redución de infeccións despois da súa aplicación en forma líquida ás follas, ramas e froitos. E no que respecta ao peso das uvas por cepa, partindo de valores baixos con respecto á D.Ou. por conducir a viña en espaldera, incrementouse en case un 20% en 2017, un 14% en 2018 e un 14,5% en 2019 fronte á parcela testemuña onde se utilizaron emendas e abonos por rega. Viño: Durante as tres campañas realizouse a vinificación por separado da uva de cepas abonadas con vermicompost fronte á obtida de cepas testemuña. No viño experimental, o ácido málico foi netamente máis baixo, o que o suaviza e fai máis amable; e o pH foi inferior, o que indica maior estabilidade no viño. Finalmente, na cata a cegas das tres cultivas, destacou sempre o viño experimental, tanto polos seus aromas como polo seu equilibrio gustativo, untuosidad e lonxitude.

“O vermicompost ten un claro impacto positivo no estado fisiolóxico da planta e na produción da uva, o que demostra a súa capacidade bioestimulante no crecemento, desenvolvemento e bo estado sanitario da vide, así como unha mellora na calidade do viño. Facilita un correcto ciclo de nutrientes na zona, devólveos ao chan dunha maneira gradual estabilizando os compoñentes químicos subtraídos en cada colleita. Isto convérteo nun importante biofertilizante e permítenos seguir unha viticultura netamente sostible” explica Emilio Rodríguez Canas, director enolóxico de Terras Gauda.