Redondela organiza un certame de alfombras florais virtual

Inda así o Concello non quere deixar de celebrar esta data tan especial para os veciños e veciñas de Redondela e, malia que se suspenda a celebración tradicional, anímase á veciñanza a participar doutro xeito confeccionando, nos seus domicilios, alfombras florais.

A idea é que a xente participe dende as casas, coas debidas medidas de seguridade sanitaria, facendo alfombras (maquetas, miniaturas ou o que se poida) para subilas nas redes sociais do Concello de Redondela.

A idea é que a xente participe dende as casas, coas debidas medidas de seguridade sanitaria, facendo alfombras (maquetas, miniaturas ou o que se poida) para subilas nas redes sociais do Concello de Redondela.

O 11 de Xuño a través do facebook do Concello publicaranse os traballos enviados e se otorgarán os premios as alfombras con máis “me gusta”